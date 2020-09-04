Во время Часа вопросов к правительству народные депутаты заслушают министра здравоохранения.

В Верховной Раде планируют рассмотреть законопроект о возможности проведения опросов в день выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, предусмотрено включить в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в закон "О Центральной избирательной комиссии" от относительно опросов общественного мнения.

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Только 3 сентября он был зарегистрирован в ВР, а уже сегодня в 9:00 созвано заседание профильного комитета для принятия решения о рассмотрении проекта в сессионном зале (УНИАН: 3 сентября на заседании ВР народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский заявил, что такая спешка может быть связан с желанием власти уже в день местных выборов -25 октября - предоставить Донецкой и Луганской областям особый статус).

Повестка дня Рады 4 сентября

Также сегодня народные депутаты планируют рассмотреть проекты постановлений, которые сегодня блокируют подписание закона о поставке электроэнергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома.

Кроме того, предусмотрено рассмотрение проекта закона о выходе из Соглашения о сотрудничестве государств СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки.

ВР планирует сегодня рассмотреть проект закона об усовершенствовании регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов).

Во время Часа вопросов к правительству народные депутаты заслушают и министра здравоохранения Максима Степанова.

Трансляция заседания парламента

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Автор: Надя Пришляк