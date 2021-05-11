Маасикас подчеркнул, что санкции Евросоюза против России останутся до полного выполнения ею Минских соглашений.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС учится у Украины противодействию гибридной агрессии, кампаниям по дезинформации и кибератакам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве.

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«Как будто легко говорить о безопасности в стране, находящейся в войне, которая идет восьмой год. Главная цель Украины - защищаться от агрессии. Мы все очень хорошо знаем, как легко провести эскалацию ситуации, потому что есть эскалация российских войск на границе Украины, в оккупированном Крыму, на неподконтрольных территориях Донбасса», - заявил он.

Посол подчеркнул, что международная поддержка Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ является чрезвычайно сильной. «Эта поддержка есть на основе общих ценностей, европейского порядка безопасности и международного права. Это все те ценности, на которых основан ЕС и наше сотрудничество с Украиной - это не дорога в одну сторону. Это не то, что Евросоюз помогает Украине и Украины только получает помощь. Украина проводит свою политику вместе с Евросоюзом - это часть соглашения о партнерстве, Украина участвует в миссиях ЕС. Украина хочет присоединиться к оборонительным структурам ЕС», - сказал дипломат.

По его словам, Евросоюз учится у Украины не только по опыту войны против РФ, «а учится тому, каким образом противостоять гибридной агрессии, кампаниям по дезинформации и кибератакам. Украина является одной из шести стран мира, с кем ЕС имеет очень тщательный диалог по кибербезопасности и это не совпадение».

По словам Маасикаса, ЕС делает все, что может, чтобы поддержать и помочь Украине. «Евросоюз полностью поддерживает выполнение Минских соглашений и связал свою политику в отношении России с выполнением условий Минских договоренностей Россией, включая те санкции, которые есть и останутся до полного выполнения Минских соглашений», - добавил он.

Дипломат напомнил, что ЕС предоставил 600 млн евро для поддержки регионов Украины, которые напрямую страдают от конфликта. «ЕС и другие международные партнеры помогают Украине в процессе реформ и именно внутренняя устойчивость помогает Украине бороться с внешними вызовами, процесс реформ на пути евроатлантической интеграции является очень важным. Внешние вызовы легче преодолевать, если внутренние реформы продвигаются хорошо», - резюмировал он.

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Автор: Константин Гончаров