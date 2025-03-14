Накануне первого тура президентских выборов в Киев из Москвы привезли 38 миллионов евро наличными. Деньги перевозил заместитель руководителя охраны Петра Порошенко, а предназначались средства для скупки голосов. Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких.

"Как вчера признался адвокат самого Порошенко, в ДБР есть видео, в котором заместитель главы службы охраны Пороха Юрия Федорова (это важно) Вадим Чучковский вылетает из московского аэропорта Шереметьево с чемоданами с 38 млн евро внутри. Охранника Петра встречают в Жулянах сотрудники УДО", - отмечает политический эксперт Валентин Гладких.

Гладких говорит, что эти средства могли быть использованы для массовой скупки голосов, чтобы обеспечить выход Порошенко во второй тур выборов.

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"Все это происходит за три дня до первого тура выборов Президента, 29 марта 2019 года. Что это за деньги? Это российские деньги. Везлись из Москвы в Киев через Минск. Такое количество кэша за пару дней до выборов нужно только с одной целью - массово докупить голоса, чтобы попасть во второй тур. О теневом штабе "гетмана" по скупке голосов СМИ писали неоднократно", - пишет Гладких.

По словам эксперта, деньги, привезенные заместителем охраны Порошенко, могли быть его черным кэшем, который хранился в РФ.

"Петр вел бизнес с Россией в войну: Липецкая фабрика, Севастопольский ремонтный завод в Крыму после его аннексии, ряд предприятий в РФ и т.д. Закономерно, что большая часть черного кэша Порошенко хранилась в России. Вот туда и смотался самолетиком заместитель руководителя его охраны. Глава охраны Петра об этом не мог не знать. С большой вероятностью, он отвечал за операцию. За что был щедро вознагражден Порошенко, когда тот уже проиграл выборы, но еще номинально оставался на президентском посту", - отмечает Гладких.

Как сообщали СМИ, глава службы охраны Порошенко Юрий Федоров во время его президентства, не служа в разведке ни одного дня, получил погоны генерал-майора ГУР в последние дни политика на посту Президента Украины.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко требовал учесть интересы РФ при размещении флота РФ в Крыму, чтобы зарабатывать на обслуживании российских военных кораблей на своем "Севморзаводе" в Севастополе, вопреки предостережениям СНБО.