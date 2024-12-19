Порошенко блокировал трибуну, требуя "Бойко геть!", а потом с командой его поддержал

Бывший президент на самом деле в очередной раз признался на всю страну в тесных контактах с Москвой.

Несмотря на публичную критику и требования отозвать нардепа Юрия Бойко из парламентского комитета, Петр Порошенко и фракция "Европейской солидарности" на самом деле своими действиями фактически поддержали промосковского политика. Об этом пишет политический эксперт Петр Олещук, отмечая, что Бойко и Порошенко имеют давнюю и тесную историю взаимоотношений.

"Они плодотворно сотрудничали в одном правительстве Азарова времен Януковича. Оба были хорошими коллегами. Порошенко - министром экономики, а Бойко - министром энергетики. Затем Бойко вместе с Порошенко шагали бок о бок всю каденцию Петра Алексеевича: оба жали руку и обнимали Путина; оба работали с Россией или на Россию; оба являются антилидерами народных симпатий - согласно различным социсследованиям, больше украинцы ненавидят только россиян; оба были или являются прихожанами УПЦ МП", - отмечает Олещук.

Петр Олещук также рассказал о регулярном появлении Бойко на телеканале "Прямой", который принадлежит Порошенко.

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"Юрий Бойко, который до недавнего времени публично поддерживал Россию, был частым гостем на канале Порошенко "Прямой"! Он там фактически прописался. Порошенко поддержал Бойко, потому что их многое связывает, в том числе с Россией. И даже тысячи смертей украинцев от рук россиян на эти отношения не повлияли. Поэтому, активно рвя вышиванку на своей груди и критикуя Бойко, Петр Порошенко на самом деле в очередной раз признается перед всей страной в своих тесных контактах с Москвой", - резюмирует Олещук.

Он напоминает, что провалили первое голосование за исключение Бойко из комитета ВР именно те, кто громче всех кричал: "Долой агентов кремля!".

"40% фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" не поддержала отзыв из комитета адепта русского мира. Сам Петр Алексеевич сначала распинался за трибуной за отзыв Бойко а, когда дело дошло до дела - за отзыв Бойко не голосовал. Почти половина фракции "Евросолидарность" тоже спасла экс-лидера ОПЗЖ от изгнания из комитета", - пишет Петр Олещук.

Следует отметить, что нардепы со второй попытки после огласки и на следующий день таки поддержали отзыв Юрия Бойко с должности члена комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Андрей Деркач и еще 20 нардепов вошли в антирейтинг депутатов-прогульщиков, которые пропустили более 50% голосований в Верховной Раде. Согласно аналитике, больше всего голосований проигнорировали нардепы-беглецы с ОПЗЖ. Большинство из них обогнал только глава "Евросолидарности" Петр Порошенко, который пропустил более 65% голосований парламента.