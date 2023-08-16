После боев за легализацию медицинского каннабиса, украинское общество будет штормить из-за порнографии. Законопроект о декриминализации этого вида искусства еще даже не зарегистрирован в Верховной Раде (но это вопрос ближайших дней), а уже вызывает оживленное обсуждение.

"Вот сейчас, когда война, народным депутатам нечем заняться, как порнографией?", - такой аргумент часто можно увидеть под сообщениями о законопроекте по декриминализации порнографии. Аргумент из того же ряда, нормально ли ходить в рестораны, или ездить на отдых, когда "наши парни и девушки" в окопах. Восприятие и ответ у каждого свои, но, если без лицемерия, то люди во время войны продолжают жить, радоваться, праздновать, заниматься сексом.

Однако те, кто записывает и пересылает контент с перчинкой (даже своим постоянным сексуальным партнерам или мужу или жене!), могут получить реальный срок заключения. При этом, речь может идти даже о личной переписке – частных сообщениях. Так, общественная организация BRDO, которая участвовала в подготовке законопроекта, приводит пример: в новых Санжарах на Полтавщине женщина за видео с мастурбацией, присланное мужчине в частном сообщении на мобильный телефон, получила драконовские 34000 грн штрафа и у нее конфисковали "орудие преступления" – телефон.

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Также немало судебных решений есть по распространению через платформу Оnlyfans сексуальных игр взрослых теток и дядей. В Кременчуге мужчина с гражданской женой решили заработать денег – снимали половые акты между собой и демонстрировали на этом ресурсе. За полгода заработали, по данным следствия, 1 594 доллара. И еще приговор суда – три года лишения свободы. Потом приговор был смягчен – по одному году условно каждому – мужчине и женщине.

По данным BRDO, каждый год в отношении людей, которые выложили свои личные эротические видео для взрослых в Оnlyfans, в Украине открывается более 1000 дел. И это – несмотря на то, что наши же, украинские чиновники, радушно отчитываются, сколько миллионов налогов каждый год в наш бюджет платит Оnlyfans! Полная чушь.

Поэтому правозащитники считают, что изменения, предложенные в законопроекте о декриминализации порнографии, очень нужны.

Можно, конечно, быть ханжой и кривить губы, но люди, если они совершеннолетние, имеют право так себя "рекламировать" и зарабатывать на этом деньги. А снос многих запретов, по мнению авторов законопроекта, позволит защитить граждан от злоупотреблений правоохранительных органов при привлечении к ответственности любителей частной "клубнички". Собственно, именно коррумпированная "полиция морали" является единственным в Украине выгодоприобретателем от устаревших и непутевых "антипорнографических" норм в законодательстве: здоровые дяди в погонах получают зарплату, за государственный счет неделями смотрят порно, мужественно держа себя (или свои причандалы) в руках, чтобы потом прийти к человеку, снятому на пикантном фото или видео, и, в лучшем случае, "пришить" непутевое уголовное дело, а в худшем (более половины случаев) – просто требовать взятки за то, чтобы "все порешать".

Кстати, информация для тех, кто фукает и фекает при слове порнография: Украина входит в топ-20 стран по потреблению трафика на мировом порнографическом портале номер 1 – PornHub. Это точно не вы тому поспособствовали?..

Вопрос о декриминализации, то есть не наказании тюрьмой за ввоз, изготовление и хранение порнографической продукции, поднимается в Украине уже не первый год. Были даже соответствующие петиции к президенту, которые набирали необходимое для рассмотрения вопроса количество подписантов.

Украина входит в топ-20 стран по потреблению трафика на мировом порнографическом портале номер 1

Над новым законопроектом более полугода работала парламентская рабочая группа, в которую входили не только народные депутаты, но и правоохранители, представители прокуратуры и общественных организаций. Кроме порнографических норм, проектом предлагается исключить из Уголовного кодекса печально известную статью 302 о "Создании или содержании мест разврата, а также сводничестве для разврата". Сегодня за это – штрафы и уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы.

По факту же данная статья УК "работает" так: бордели, имеющие крышу в правоохранительных органах или политических кругах, спокойно работают, иногда предоставляя полицейским услуги бесплатно (это у "служителей закона" называется – "субботник"), а посетить с обысками и разгромить копы могут любой мотель, в хоть одном из номеров которого проводит свидание пара любовников.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что уголовная ответственность останется за:

порно без согласия (порноместь, deep fake);

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);

порно с детьми и для детей.

За сбыт, распространение среди несовершеннолетних, а также принуждение детей к участию в порно предусмотрен штраф от 85 тысяч до 170 тысяч гривень или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

"Старшим" по законопроекту стал народный депутат Украины Ярослав Железняк. Его коллеги по парламенту шутят, что эта тема конкретно ему только добавит баллов, а вот для многих других могла бы стать "репутационным риском" (после феерических переписок в сессионном зале некоторых нардепов, зафиксированных журналистами. Помните крылатое "анал – табу" во время работы над законами одного из народных избранников?). Сам Железняк объясняет, для чего нужны изменения в Уголовный кодекс и отшучивается, выставляя на своих страницах в соцсетях "народное творчество" из интернета, где он сам изображен то в латексе, то якобы в рекламе PornHub.

А также делится "рецептом", как справляться с оппонентами, которых дергает от самого слова "порно". "Задаете простой вопрос: "Вы хоть раз в жизни видели порноконтент?". Если ответ оппонента "нет", то поздравляю – перед вами откровенный п***ун. Если ответ "да", то задаете следующий вопрос: "Написали ли вы об этом заявление о преступлении?"". Вариант, как будто, неплохой, но вряд ли убедит тех, кто живет с убеждением, что секса не было и не должно быть не только в СССР.

Политические партии, которые будут голосовать за законопроект, имеют шанс осуществить под куполом ВР настоящую сексуальную революцию. Основной электорат многих политических сил (особенно не входящих в монобольшинство) достаточно консервативен, поэтому в Верховной Раде "замес" вокруг законопроекта будет серьезным. Пожалуй, не меньшим, чем при рассмотрении вопроса с легализацией медицинского каннабиса.

Надя Пришляк