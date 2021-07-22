По словам Охотина, Шевченко на посту главы Нацбанка проявил себя как специалист.

Слухи о возможной отставке главы НБУ Кирилла Шевченко распространяются с целью ухудшить отношения Украины с МВФ и остановить очищение финансового сектора. Об этом написал политолог Петр Охотин.

Он напомнил, что смена главы центробанка очень серьезно влияет на финансовую ситуацию. "Отставка главы НБУ - это всегда изменение стратегий. В Турции такие изменения приводили к инфляции в 17%", - говорит политолог.

По словам Охотина, Шевченко в должности главы Нацбанка проявил себя как специалист. Курс гривны удалось удержать на уровне 27 грн/долл даже во времена пандемии, инфляция низкая, а к 2022 году ее планируют зафиксировать на уровне не более 5%. Невероятные цифры для постковидного времени, отмечает эксперт.

"Выгоду от отставки Шевченко может получить теневая экономика. При Шевченко увеличилось количество безналичных операций", - пишет он.

Охотин также опровергает утверждение, что причиной отставки может быть отсутствие соглашения с МВФ.

"Сама формулировка "Шевченко не договорился с МВФ о транше", которую используют некоторые эксперты, является манипулятивной. Соглашения подписывает государство Украина. Не Шевченко. Не Президент. Мало того, смена главы НБУ будет расценена как признак нестабильности системы. И тогда срок выдачи транша еще отсрочится. Какие группы влияния заинтересованы в этом? Очевидно, не те, которые хотят вывести государство из кризиса", - констатирует он.

Напомним, недавно Шевченко заявил, что НБУ и правительство работают над уменьшением доли государства в банковском секторе до 25% для того, чтобы сделать систему более независимой и конкурентной.

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Автор: Григорий Бондарь