Походить с костылем накануне выборов Кличко посоветовал Манафорт - блогер

Совет походить перед выборами с костылем мэр Киева Виталий Кличко получил от известного политтехнолога Пола Манафорта, отбывающего наказание в США. Об этом сообщил на своей странице в Facebook блогер Михаил Шнайдер.

"Друзья, наверное, многие из вас обратили внимание на то, как мэр нашей столицы - Виталий Владимирович Кличко - в конце прошлой недели резко захромал и начал появляться в общественных местах, на встречах и на заседании Киевсовета в компании Костыля? В связи с этим, он рассказывал довольно-таки мутную историю о том, что якобы повредил ахиллово сухожилие, когда ловил Хулиганов. Так вот, на самом деле те самые хулиганы... оказались борцами с распространением наркотиков, и не просто разрисовывали стены графити, а закрашивали адреса по продаже Дури. Естественно, Киевляне возмутились таким поведением мэра - ведь он не только публично отчитал активистов, но и сдал одного из них в полицию", - напомнил Шнайдер.

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По его словам, для того, чтобы отвлечь внимание от неблаговидного поступка Виталия Кличко и была придумана история с костылем.

“В общем, как говорится, попал наш Виталий Владимирович впросак. И тут возникла гениальная идея с костылем - вроде как Кличко получается пострадавший во всей этой ситуации, а значит и претензии ему предъявлять как-то совсем неловко”, - отметил блогер.

Он рассказал, что предвыборную пиар-идею мэру Киева подкинул Пол Манафорт, который уже консультировал его перед выборами в 2014 году.

"Ну, а теперь самое интересное. По моей информации, походить с костылем нашему мэру посоветовал один очень известный американский политтехнолог, который уже работал с ним в 2014 Году. Вы наверное уже догадались, Кто?

Конечно же, это - Пол Манафорт. Который был осужден в США за тяжкие преступления еще в марте 2019 года. Но как оказалось, в мае этого года Манафорт из-за тяжелой ситуацией с распространением COVID-19 очень удачно вышел под домашний арест. И вот теперь снова, как и шесть лет назад, дает Кличко свои ценные советы..." - резюмировал Михаил Шнайдер.

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