Двери вернут на место до конца месяца.

В Киеве продолжаются восстановительные работы в здании Офиса президента, которое пострадало в ходе беспорядков из-за приговора активисту Сергею Стерненко.

Как пишет "Сегодня", дверные проемы в ОП по-прежнему закрыты листами ДСП. Об этом рассказал советник главы Офиса Михаил Подоляк. По его словам, скоро двери вернут на место.

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"Объективно имеем большой объем восстановительных работ. В частности, ожидаем, что работа по восстановлению дверей и их установке завершится ближе к концу апреля. Скорее всего, 29-30 апреля монтажные работы будут закончены", – сообщает Михаил Подоляк.

Подоляк уточнил, что новых закупок не проводилось - восстановят те, которые пострадали.

"Но, на мой взгляд, важно понимать, что проблема была не только в физическом повреждении дверей. Фактически ведь был подожжен центральный вход в здание, было также несколько возгораний разной интенсивности, были разбиты окна. Все это потребовало комплексной работы. Фактически проводилось восстановление всей входной группы во втором (центральном) подъезде Офиса президента, а также реставрировалось часть элементов самого помещения внутри здания. В любом случае рассчитываем, что к концу апреля все уже будет в порядке", – говорит Подоляк.

Акция в поддержку Стерненко: что происходило

20 марта возле здания Офиса президента на ул. Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко.

Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку «Президент Украины» на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и бросили файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания. Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП краской. По предварительным оценкам экспертов, устранение повреждений здания Офиса президента будет стоить примерно два миллиона гривень.

Протестующие также выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за тюрьмы Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что причастные к беспорядкам под Офисом президента во время акции в поддержку Стерненко понесут ответственность за хулиганские действия.

Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Сергея Стерненка возле офиса президента Украины в Киеве. По завершению акции полицейские задержали одного из участников - Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сорд). Ему инкриминируют совершение хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия. 23 марта суд избрал Владу Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже подозрения получили еще несколько активистов.

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Автор: Юрий Годован