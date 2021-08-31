Владимир Фесенко

В Кремле устами пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова уже заявляют, что президент США Джо Байден во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским может подтолкнуть его "пойти по пути реализации Минских договоренностей, а также договоренностей, которые были достигнуты в Париже". Но это крайне маловероятно.

США понимают, что есть разное толкование Минских соглашений

Во-первых, на Украину в этом вопросе давили и раньше, но понятно, что, если что-то не соответствует украинским интересам, этого никто выполнять не будет. Поэтому в Кремле выдают желаемое за действительное.

Тема Донбасса будет обсуждаться, но не в контексте того, чтобы Украина выполнила Минские соглашения так, как хочет Россия. США понимают, что есть разное толкование Минских соглашений. И у Украины другое толкование, чем у России. Украина давно приглашает США к участию в Нормандском формате, но, мне кажется более вероятным, что США могут восстановить отдельную линию переговоров с РФ на тему Донбасса и Украины, как это было ранее – на уровне спецпредставителей Нуланд - Сурков, Волкер – Сурков. Нечто подобное может быть. Однако, это только идея, предположение, как может восстанавливаться и развиваться переговорный процесс с участием США. Не знаю, будет ли это обсуждаться или нет. США должны это обсудить с РФ. Интерес Украины не в том, чтобы восстановились эти спецпредставители, а в том, чтобы США активно участвовали в переговорном процессе по Донбассу.

Во-вторых, тема Донбасса будет обсуждаться во время переговоров в Вашингтоне среди главных, но не будет главной. Главная тема – дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, прежде всего, в сфере обороны и национальной безопасности. В оборонной сфере будут подписаны три соглашения. Также будет сделано совместное итоговое заявление.

США будут интересоваться темой осуществления реформ в Украине - антикоррупционной и других

Вторая важная тема - это сфера энергетики. Это связано с "Северным потоком-2", обещаниями США и Германии помогать Украине и защищать украинские интересы в контексте этого газопровода, чтобы уменьшить для нас риски. Работа в этом направлении уже идет. В частности, 23 августа, во время Крымской платформы, состоялась встреча трех министров энергетики Украины, США и Германии. Тема в США сотрудничества в энергетической сфере будет продолжена. Она будет одной из главных.

И, безусловно, США будут интересоваться темой осуществления реформ в Украине - антикоррупционной и других. Вот это - главные темы.

Поездка, где есть встреча с президентом США, не может быть пустой

Что касается переноса встречи президента Байдена с президентом Зеленским, это не повлияет на ключевые темы, которые должны обсуждаться. Да, это создало проблемы для программы визита, в частности для Калифорнийской части, потому что пришлось многое менять. Все же понимают, почему так произошло? - Из-за Афганистана, чрезвычайной ситуации, последний день эвакуации оттуда 31 августа... Поэтому США переносили встречу не только с Зеленским, но и с премьер-министром Израиля.

Но, несмотря ни на что, ключевое событие - встреча Зеленского с Байденом – состоится.

Относительно разговоров о нерезультативности этого визита, о том, что это – "пустая поездка", хочу напомнить, что поездка, где есть встреча с президентом США, не может быть пустой. Это официальный визит. Это - во-первых. Во-вторых, в отличие от визита Порошенко в США в 2017 году, когда у него состоялась короткая встреча с Трампом, этот визит будет более содержательным и результативным. Ведь будет подписано три соглашения в сфере обороны, сделано совместное заявление и, возможно, будет соглашение и в сфере энергетики. Это - конкретный результат. Ведь не во время каждого визита подписываются такие соглашения.

Владимир Фесенко, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"