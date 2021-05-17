Почему Степанова "уходят" из Минздрава и кто придет на его место

Информация о том, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова появилась вечером в пятницу, 14 мая. И хотя тема увольнения главы Минздрава муссируется уже давно, эффект эта новость имела ошеломительный.

О том, что Степанова «уходят», за последние девять месяцев говорили, минимум, раза четыре. Говорили все - начиная от оппозиционных политиков и заканчивая различными «источниками» в Офисе президента. Однако сейчас вопрос отставки министра здравоохранения уже обрел документальные очертания, будет вынесен для рассмотрения в сессионный зал парламента и, судя по заявлениям руководства монобольшинства, шансы, что Степанов сохранит свою должность, стремятся к нулю.

Сбросить негатив

По словам политолога, председателя правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, в решении об отставке Степанова нет никакой сенсации. Вопрос увольнения главы Минздрава был только тактическим - необходимо было выбрать удобное время для отставки. И увольнять решили тогда, когда эпидемия COVID-19 пошла на спад, чтобы было меньше проблем для преемника Степанова на должности.

Схожее мнение высказал политолог, председатель центра «Эйдос» Виктор Таран. Он убежден, что команда Зеленского после выхода страны из серии локальных локдаунов, которые принесли очень много негатива в электоральном плане, решила просто «убрать» Степанова как один из раздражителей, тянущий рейтинг действующей власти вниз.

По мнению Тарана, на сегодня это более чем оправданная идея, поскольку в ближайшее время новых волн коронавирусной инфекции в Украине не предвидится. Более того, если все будет хорошо, то в ближайшие несколько месяцев в Украину, наконец, начнут заходить большие партии вакцин и это можно будет привязать к успеху нового министра.

Офис президента в медийном поле исповедует тактику «царь - хороший, бояре – плохие». И в данном случае Зеленский и его окружение весь негатив от пандемии перебрасывают на Степанова, а сами остаются в «сплошном электоральном профите».

«Степанова долго держали и решили убрать на максимальной волне негатива... А сейчас пойдет позитив. Последние несколько месяцев Степанов зашевелился и пошли первые результаты, но основной результат по поставкам и в кампании вакцинации мы увидим через несколько месяцев, он будет привязан уже к новому министру и будет восприниматься, как правильное кадровое решение Зеленского», - рассуждает Таран.

Провал вакцинации

По Степанову действительно есть большие претензии и относительно контрактования вакцин от COVID-19 и, особенно, в вопросе организации вакцинации. Критики очень много и критика во многом справедлива.

Владимир Фесенко обращает внимание, что в основном о закупке вакцин от коронавируса договаривался президент Украины.

«Это вообще нормально? Эти вопросы должен своевременно решать министр здравоохранения. А так, по всем крупным контрактам по вакцинам договаривался президент. Это был первый прокол Степанова», - убежден он.

Вторым «проколом» Степанова Фесенко называет саму организацию вакцинации. «Когда медики отказывались вакцинироваться, когда планы, которые создавало само министерство, не выполнялись, постоянно срывались, — это говорит о плохой организации процесса. Вакцина была, но сам процесс вакцинации был организован крайне плохо и не было должного контроля», - утверждает он.

Эксперт считает, что это в этом заключается плохая административная работа министра здравоохранения, поскольку вопрос вакцинации — это его прямая ответственность: «В данном случае речь идет об очень важных вещах, от которых зависит эффективность борьбы с эпидемией. Это ключевые задачи, которые стояли перед министром - он их выполнил недостаточно эффективно».

Фесенко отметил, что ситуация в Минздраве сложилась крайне сложная и министерство сейчас в непростом состоянии, а любой министр, который приходит на должность, рискует там долго не задержаться. Как показывает практика, в силу различных обстоятельств, в Украине руководители Минздрава меняются чаще, чем руководители других ведомств.

«Новый министр тоже будет в зоне риска. Неизвестно, как дальше будет развиваться ситуация с эпидемией и удастся ли улучшить ситуацию с вакцинацией. Здесь дело не только в министре, но вообще в нынешнем состоянии Минздрава, оно действительно нуждается не только в реформировании, но и в банальном наведении порядка. Там очень много проблем», - подчеркнул Фесенко.

Смена караула

Председатель пропрезидентской фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия в пятницу вечером заявил, что самым вероятным преемником Степанова на должности руководителя Минздрава является его заместитель, главный санврач страны Виктор Ляшко. По словам Арахамии, Ляшко уже якобы согласился возглавить министерство.

Однако на встрече с журналистами главный санврач Украины на вопрос, предлагали ли ему кресло министра, ответил так: «Я в должности заместителя уже при третьем министре. И каждый раз при смене кто-то кому-то предлагает и обсуждает, поэтому... некорректно сейчас с моей стороны комментировать какие-то определенные вещи».

Владимир Фесенко называет возможное назначение Виктора Ляшко министром оптимальным кадровым решением, учитывая ситуацию с эпидемией.

«Представьте себе, что сейчас меняется министр и ставят человека со стороны, который ранее не работал в министерстве. Что тогда? По опыту таких изменений, нужно, минимум, два-три месяца на адаптацию, также возможны еще дополнительные кадровые изменения в Минздраве. В условиях масштабов большой эпидемии это может создать дополнительные проблемы. Я не говорю, что это может привести к дезорганизации работы министерства, но проблемы могут возникнуть», - отмечает он.

По словам политолога, в Минздраве и так и есть проблемы, а так - появятся дополнительные: «Это просто рискованно. Когда решали, кого ставить, давайте говорить откровенно - претендентов на этот пост не так много. Я думаю, что выбирали из небольшого количества кандидатов».

Эксперт отметил, что Ляшко известен своей вовлеченностью в организацию противодействия эпидемии COVID-19. «Судя по опросам общественного мнения, его воспринимают достаточно нормально. Это тоже важный момент, поскольку история со Степановым показывает, что, если министр становится одиозной фигурой, это тоже мешает», - считает политолог.

Фесенко называет Ляшко «оптимальным вариантом», поскольку с точки зрения оптимальности организационных изменений в министерстве, это не несет сбоев в работе ведомства. Однако отмечает, что нет никаких гарантий, что Ляшко будет эффективным министром, это покажет только время.

По мнению Виктора Тарана, в пользу назначения Ляшко играет то, что провал вакцинации украинское общество больше связывает с министром, чем с его профильным заместителем.

«Люди до конца не понимают, у кого какие полномочия, какая зона ответственности. В глазах общества главный санитарный врач – ну, врач, его не связывают с управленческими и менеджерскими решениями. Если будет правильная медийная кампания, то этот негатив (от провала вакцинации, - УНИАН), который пропорционально должен ложиться в том числе и на Ляшко, до него просто не дойдет. Это будет вопрос коммуникации», - убежден Таран.

Козел отпущения

В свою очередь, политолог Тарас Загородний называет Степанова «не самым худшим министром здравоохранения». Хотя по темпам вакцинации Украина отстает даже от Зимбабве, но провал этой кампании и неготовность страны к противодействию эпидемии — это не прямая вина Степанова, так как во всем мире над получением вакцин работают правительства, а не отдельно минздравы.

Загородний обратил внимание на то, что в Украине именно руководство страны должно было заниматься кампанией по вакцинации, вести переговоры с фармацевтическими компаниями: «Это целый комплекс мероприятий, которыми должно заниматься правительство в целом, потому что ни одна система здравоохранения в мире не может самостоятельно преодолеть вызовы пандемии».

По его словам, вакцинация, в первую очередь, провалена правительством, Степанов в этом случае - просто козел отпущения.

Вероятно, это прекрасно понимает сам пока еще министр. Не зря сразу после появления информации об отставке в некоторых СМИ появилась информация о словах Степанова, что никаких заявлений «по собственному желанию» не писал. По данным источников, министр МОЗ готов покинуть свой пост лишь в том случае, если за его увольнение хватит голосов в Верховной Раде.

Напомним, чтобы отставка состоялась, необходимо 226 голосов народных депутатов. Однако хватит ли их – все еще вопрос.

Несколько недель назад, когда представители «Голоса» только начинали сбор подписей за увольнение Максима Степанова, уверенности, что голосов хватит, не было. С одной стороны, на сторону министра здравоохранения встала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (ее команда поддерживает Степанова в теме возвращения к страховой медицине). С другой стороны, у монобольшинства (от голосования которого, в общем, и зависит, уйдет ли министр) единого мнения на этот счет не было. Представители фракции то и дело заявляли, что «обезглавить Минздрав» в трудный период пандемии – недопустимо.

И, судя по всему, окончательное решение не принято и сейчас. По словам первого заместителя главы фракции «Слуга народа» в парламенте Александра Корниенко, вопрос отставки Степанова нардепы будут обсуждать на заседании фракции 17 мая. «У нас есть часть людей, которые горячо за увольнение, часть людей, которые не очень за, и часть людей, которые горячо против. Поэтому надо договориться», - сказал он.

Впрочем, выглядит это, скорее, сохранением «лица». С большой долей вероятности, все уже решено. Ведь, если Раде не хватит голосов уволить Степанова на основании его заявления, то всегда можно будет сделать это после «консультаций» и на основании того, что депутаты собрали необходимое для рассмотрения этого вопроса количество подписей.

Константин Гончаров

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