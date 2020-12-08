Участник переговоров отметил, что год назад в СНБО разработали пять планов по Донбассу "без четкой нумерации".

У Украины разработано несколько планов действий по Донбассу на случай, если переговоры в Трехсторонней контактной группе зайдут в тупик.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал представитель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш. Он отметил, что год назад в СНБО разработали пять планов по Донбассу "без четкой нумерации".

"Год назад состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны, где были разработаны пять планов без четкой нумерации. Они, скажем так, горизонтальные. Их применение возможно в конкретной ситуации. Складывается самая благоприятная ситуация для какого-то плана, тогда он задействуется. Говорить о том, что план А не сработал - это президент Зеленский увидел мир в глазах Путина, а теперь он понял, что это был не мир, а отблеск софитов в глазах президента соседней страны", - сказал участник ТКГ.

Гармаш объяснил, какие факторы будут влиять на действия Украины: "Минский процесс, вопрос урегулирования конфликта на Донбассе - это вопрос украинско-российской войны, он лежит в контексте большой геополитики. План Б, наверное, будет зависеть от первых шагов администрации Байдена, будет зависеть от того, какие будут изменения в Европе, в частности с коронавирусом, потому что это будет влиять на экономическую ситуацию в мире и в России".

По его мнению, миротворцы и международная временная администрация были бы самым компромиссным вариантом урегулирования этого конфликта, особенно для населения оккупированной части Донбасса. Однако он пока не видит оснований для реализации такого сценария.

Комментируя возможность западных санкций против России в виде ее отключения от международной платежной системы SWIFT, участник ТКГ заявил: "Я думаю, Кремль сегодня пугает любое экономическое давление, поскольку экономика России очень ослабла... Идея может быть реалистичной, если она будет поддержана нашими западными партнерами. Она сделает Россию действительно значительно сговорчивее".

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что СНБО Украины может утвердить план Б по Донбассу в начале 2021 года.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией "плана действий представителей ОРДЛО"по урегулированию ситуации на Донбассе.

1 декабря в СНБО заявили о подготовке специального заседания СНБО по ситуации на Донбассе.

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Автор: Андрей Василюк