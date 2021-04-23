В Кремле не смогли ответить, кого имел в виду президент РФ Владимир Путин, заявляя о проблемах у граждан России в Украине.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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«Я не могу конкретизироваться, но проблемы у многих российских граждан есть в Украине», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, каких российских граждан в Украине имел ввиду Путин, когда перечислял список проблемных вопросов с Украиной во время протокольной съемки после переговоров з президентом Беларуси Александром Лукашенко 22 апреля.
«Я оставляю без ответа – не могу точно конкретизировать», - сказал Песков, добавив, что постарается уточнить этот вопрос.
При этом он исключил возможность обсуждения вопроса оккупированного Крыма.
«Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы как Крым не существует. Поэтому там нечего обсуждать», - ответил Песков на вопрос: какие темы, касающиеся двусторонних отношений, готов обсуждать российский президент с украинским президентом Владимиром Зеленским, и готов ли обсуждать Крым.
Что предшествовало
22 апреля Путин заявил, что в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения.
«Это касается ряда проблем в двусторонних отношениях напрямую. Это касается отношения к Русской православной церкви и попытки её разрушения по сути. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим в Украине», - отметил Путин.
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