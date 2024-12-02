Война в Украине достигла критического момента, поэтому и Украина, и Россия пытаются усилить свои позиции перед возможными переговорами. Учитывая это, стоит очертить несколько моментов.

Первый - российский диктатор Владимир Путин не хочет переговоров, но понимает, что ему придется в них участвовать (нефть по 50 остается полумифической, но и полуреальной опцией). Собственно, необходимость принять участие в переговорах - это почти свершившийся факт, который является базовым для понимания многих других процессов.

Второй - Кремль исчерпал все ресурсы для поднятия ставок ("Орешник", даже запущенный на Киев, не меняет ничего). Единственная опция, которая остается у Путина - попытаться выключить Украину энергетически. Но пока ему это не удается.

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Следующий момент: главная дилемма Путина - психологическая (психиатрическая). Он не достиг и не сможет достичь главной идеи войны - возвращения России статуса геополитического полюса мира и неограниченных полицейских функций на постсоветском пространстве. С другой стороны, продолжение войны означает еще большее погружение в технологическую зависимость от Китая. Но остановка войны означает, что он проиграл. Он - не Россия, а персонально он.

А теперь самое важное. Исходя из вышесказанного, стоит обратить внимание на то, что тактика затягивания времени в ближайшем будущем может превратиться в другую: выставление таких условий, которые будут вынуждать Украину отказаться от переговоров (или точнее - от первой итерации переговоров, на которых инициатива полностью находится в руках Вашингтона). Последние недели мы все анализируем американский план Кэллога, забывая анализировать повестку дня, которую продвигают россияне. А россияне очень активно начали снова говорить о:

нелегитимности власти в Киеве;

террористичности Киева.

Кроме того, не надо забывать о Стамбульских договоренностях и требованиях по ограничению ракетного оружия и сил противовоздушной обороны.

Напоследок, можем допустить, что россияне уже сейчас думают над предстоящими выборами в Украине, на которых они хоть и не имеют возможности влиять ("ватный" электорат составляет максимум 15%), но думают, как переформатировать под себя политическое поле. В том числе, и ставя заведомо унизительные требования по недопущению тех или иных игроков к выборам.

Здесь у россиян существует две цели: сделать так, чтобы переговоры сорвала Украина, а если это не удастся, опосредованно повлиять на результат выборов. Однако, повторюсь, базовый сценарий для россиян сейчас (повторюсь - сейчас, потому что ситуация очень динамично меняется в чуть ли не ежедневном формате) - сорвать первую итерацию переговоров руками Украины.

Вадим Денисенко, политолог