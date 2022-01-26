Накануне переговоров политических советников лидеров "нормандской четверки" немецкие СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что на встрече 26 января хотят "определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса". Глава Офиса президента Андрей Ермак, который представляет украинскую сторону на встрече в Париже, заявил, что никаких прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" не было и не будет.

Кажется, что информацию об этом дали СМИ, которые вообще не понимают контекста.

Официальная позиция Украины не менялась годами и всем известна – таких переговоров не будет

На сегодня существует два формата - Нормандская четверка и Минская Трехсторонняя группа. В одном из них уже участвуют боевики, и никакие другие форматы не обсуждаются. Когда кто-то дает информацию о каких-то "прямых переговорах", нужно учитывать несколько нюансов.

Во-первых, кто и что имеется в виду? Пушилин приедет в Киев? Очевидно, что нет. Да и с кем там вообще можно разговаривать?

Во-вторых, мы все понимаем, что боевики - не самостоятельные единицы. И это трудно опровергнуть после того, как они в открытую объявили себя членами "Единой России". Их же приняли в российскую партию, и они демонстрировали публично партийные билеты. То есть, они – граждане РФ, члены партии Путина. Какая же у них самостоятельность? Как известно, у "Единой России" есть официальный лидер — Дмитрий Медведев. И если уж с кем-то говорить, то с лидером, а не с рядовыми функционерами.

В-третьих, официальная позиция Украины не менялась годами и всем известна – таких переговоров не будет. Думаю, если бы что-то подобное оговаривалось, то Офису президента не было бы смысла это отрицать. Поэтому, конечно, такая информация - полная чепуха.

Что касается работы в формате минской Трехсторонней контактной группы, в ней, напомню, участвует Украина, ОБСЕ, Россия и привлеченные Россией боевики. Именно Россия приводит этих боевиков на переговоры.

Мне даже было интересно, как они себя поведут на заседании, которое тоже состоялось 26 января (в работе ТКГ была пауза в связи с рождественскими праздниками), в контексте всех событий, которые происходят, всех обострений. Но не поменялось вообще ничего! Украина высказывает свою позицию, они – гнут свою линию.

Что обсуждают в рамках Минска? Особый статус, разведение войск, открытие КПВВ, обмен пленными, гуманитарные вопросы… Диалог происходит примерно такой: Украина говорит: "Откройте КПВВ". Они отвечают: "Признайте "спутник V", тогда откроем", или "Не откроем — у вас COVID-19". То есть, либо просто не ищут компромисс, либо выдвигают необоснованные, безумные требования, чтобы завести все в тупик.

Денис Казанский, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе