Глава МИД Украины заявляет, что вскоре станет известно, какие настроения в Кремле относительно продолжения переговоров по оккупированному Донбассу.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшие дни станет понятно, настроена ли Россия на переговорах решать вопрос прекращения войны на Донбассе.

Об этом он сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Читайте такжеВ "Слуге народа" назвали причину смены главы украинской делегации в ПАСЕ

"На разных дипломатических уровнях сейчас будут происходить процессы, которые покажут, готова ли Россия действительно к разговору в начале года, и какой будет динамика дальнейшего процесса. Поэтому буквально со дня на день мы узнаем настроение в Кремле и увидим, настроены ли они говорить и решать вопросы, говорить ли и заболтать вопрос", - заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина заинтересована в освобождении своей земли, поэтому настроена на решение вопросов по Донбассу.

Последние заявления Дмитрия Кулебы:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко