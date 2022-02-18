Переговорный тупик: сможет ли Зеленский добиться встречи с Путиным

Переговоры о сдерживании Кремля зашли в очевидный тупик. Пока встречи в Нормандском формате и заседания ТКГ по Минским соглашениям не принесли ощутимого результата, на Банковой не исключают проведения прямого диалога президентов Украины и России. УНИАН спросил у экспертов-международников о перспективах подобной встречи.

Прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский добивался с начала каденции. Но каждый раз из Кремля "переводили стрелки" на переговоры с боевиками, мол Россия в конфликте лишь третья сторона.

Телефонная дипломатия

С начала 2022 года заводить старую песню про "ихтамнет" Путину уже не удастся. Ведь разговор должен состояться не столько о ситуации непосредственно на оккупированных территориях Донбасса, сколько о скоплении официальных войск РФ у границ Украины. Да и сама Россия пожелала поменять систему безопасности в Европе, потребовав от НАТО гарантий о неприсоединении Украины к Альянсу. Тем самым, вмешиваясь в украинскую внутреннюю политику…

В связи с этим, президенты Украины и России уже могли бы провести прямой разговор, чтобы, так сказать, расставить точки над "і", считают на Банковой.

В январе 2022 Владимир Зеленский, во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, затронул эту проблему и предложил провести трехсторонний саммит с Путиным. США в этой истории выступили бы неким секундантом. Но если в Белом доме идею в принципе не отвергли, в Кремле заподозрили, что Украина решила… обойти Нормандский формат.

"Означает ли это, что большие надежды они возлагают на США, меньшие на Нормандский формат? Пока ответов на все это нет", — заявил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следующая инициатива от Украины прозвучала в ходе недавнего саммита с представителями ЕС. По словам премьер-министра Италии Марио Драги, Банковая попросила участников пролоббировать проведение диалога президентов Украины и России.

"Зеленский в телефонном разговоре… попросил поговорить с Путиным, чтобы узнать, может ли Италия помочь ему на этом фронте. Та же просьба была адресована другим сегодня, - рассказал Драги. - Очевидно, это будет нелегко, но цель в том, чтобы Зеленский и Путин сели за стол [переговоров]".

Трехстороннему саммиту быть?

По словам Владимира Зеленского, Украина готова к диалогу с Россией в любом формате. Но результатов телефонная дипломатия пока что не принесла. В Кремле в буквальном смысле не желают отвечать даже на звонки.

"Когда РФ заявляет, что готова говорить о деэскалации и двусторонних отношениях, мы обращаемся с запросом, чтобы встреча состоялась. Но в реальности, они с нами общаться не хотят… Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече. Телефонный разговор также никто не подтверждает", – сказал Владимир Зеленский.

По мнению экспертов, Россия старается демонстративно показывать, что не считает Украину стороной переговоров. Именно с этим связаны постоянные обращения РФ к США, НАТО, Франции и Германии, чтобы они повлияли на Украину.

"Эффективность встречи Зеленского с Путиным — большой вопрос. Вместе с тем следует подчеркнуть, почему украинская сторона к ней стремится. Ведь, если Москва склоняет нас к переговорам с боевиками "Л/ДНР", то диалог на уровне двух президентов — сигнал о том, что конфликт является межгосударственным", - рассказал УНИАН Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

С другой стороны, диалог с сумасшедшим диктатором лучше вести при свидетелях и с позиции силы. Потому лучшим вариантом стало бы проведение трехстороннего саммита, а не тет-а-тет диалога, говорят дипломаты.

"Встреча с Путиным может быть только при посредничестве президента США Джо Байдена или представителей Евросоюза. При этом, Украина должна согласовать позиции с государствами-посредниками. Иначе это не будет иметь смысла, ведь у Путина есть своя цель и она идет в разрез с интересами Украины и международным законодательством. В частности, противоречит уставу ООН", — рассказал УНИАН Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Владимир Василенко.

По словам экс-главы МИД Украины Павла Климкина, очная встреча Зеленского с Путиным один на один необязательно должна проходить с присутствием Байдена. Однако, она должна проводиться на основе общей с позиции Украины и США.

"Я думаю, что такая встреча может быть. Но я не вижу от нее эффекта сегодня, и желания Путина ее проводить. Эта встреча будет иметь смысл, если будет проведена на основе общей с американцами стратегии. Если позиции согласованы, то встреча может быт. Никакие другие варианты не станут рабочими, наоборот — навредят общей позиции Украины и Запада", — отметил он.

По словам дипломата, обсуждаться может несколько тем: "Это и возможное признание Донецка и Луганска. Это вопросы, связанные с возможной продажей РФ энергоносителей… То есть, на самом-то деле, тем очень много. Но, как, видим сегодня, на фоне обстрелов, Путин избегает контактов с Зеленским. Думаю, Кремль не пойдет на такую встречу, пока не почувствует выгоду".

Турецкая инициатива

Отдельная инициатива провести трехсторонние переговоры с участием президентов России и Украины прозвучала от Турции. По словам президента страны Реджепа Эрдогана, он готов обсудить эту возможность во время телефонного разговора с главой Кремля.

"Господин Зеленский выразил положительное отношение к трехсторонней встрече в формате Путин — Зеленский — Эрдоган. Если Путин тоже положительно отнесется к идее, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре", — заявил Эрдоган.

Роли посредника Анкара добивается с конца прошлого года, заявляя о желании сохранить в регионе стабильность. Особенность ситуации в том, что в отношениях с Турцией Кремль не спешит занять контрпозицию. У Путина даже приняли предложение Эрдогана посетить Анкару после визита в Китай. Правда, контактов с президентом Украины пока не планируют.

Некоторые эксперты даже высказывали догадку, что, когда Путин приедет в Анкару, его там его, по случайности, будет ожидать президент Зеленский. И, возможно, именно потому визит Путина в Турцию уже месяц откладывают на неопределенный срок.

Но версия о том, что саммит Зеленский-Эрдоган-Путин не состоится, более правдоподобна.

"О чем думал Эрдоган? Ему нужна была немедленная встреча, которая позволила бы обеспечить деэскалацию ситуации. Но Песков не видит причин для встречи Путина с Зеленским. Потому, по сути, у нас есть отрицательный ответ на инициативу Эрдогана. А визит Путина в Турцию, если и состоится, то 8-9 марта", - отмечает Игорь Семиволос.

Впрочем, эксперт убежден, что даже если встреча Зеленского с Путиным не состоится на территории Турции, это не помешает Анкаре продолжить выступать за урегулирование конфликта РФ с Украиной.

"Эрдоган, в первую очередь, решает свои проблемы. В случае боевых действий, Турция рискует понести большие экономические потери. Да, и в обеих странах активно действует турецкий бизнес, большой рынок инвестиций, уже не говоря о сфере туризма. Война привела бы к страшным осложнениям в Черноморском бассейне. Все это совершенно не нужно Эрдогану. Он совершенно открыто и искренне говорит об этом, его намерения — прозрачны", — поясняет Семиволос.

Подтверждением этого мнения можно считать слова главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу, которого цитирует турецкое информагентство "Анадолу": "Подобного рода кризисы невозможно решить одной или двумя встречами. Главное – продолжение процесса переговоров".

Стамбульская ТКГ вместо Минской

К тому же, Турция не намерена ограничиваться проведение встречи на уровне лидеров. Президент Эрдоган предложил также перенести в Стамбул заседания минской Трехсторонней контактной группы.

Украинская сторона такого варианта не исключает. В конце концов, не продолжать же обсуждение мира в демократической Украине на территории Беларуси после ее захвата диктатором Лукашенко? Да и очные встречи представителей ТКГ из-за пандемии уже давно не проводилось.

По мнению экс-министра иностранных дел Павла Климкина, перенесение переговоров в Стамбул может стать неплохим вариантом для Украины.

"Эти идеи необходимы. Ведь, когда РФ фактически контролирует Беларусь, было бы очень сложно проводить Трехстороннюю группу в Минске. Это и раньше было сложно, а сейчас невозможно. Учитывая позицию Эрдогана и учитывая, что он готов организовывать там встречи, которых хочет Владимир Зеленский, Турция — одна из реальных опций", - считает он.

Впрочем, прогресс ТКГ, как и любых других встреч, мало зависит от города, в котором их проводить. У России нет желания продвигаться в переговорах. В случае ТКГ – даже онлайн.

Анастасия Светлевская