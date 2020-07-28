Партиям выплатили почти 36 миллионов гривень из бюджета за третий квартал
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обеспечило перечисление политическим партиям средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности в третьем квартале, средства "Слуги народа" остаются в распоряжении НАПК.
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Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
Так, государственное финансирование в III квартале получили четыре парламентских партии: "Европейская солидарность" – 6,6 млн грн, "Голос" – 4,75 млн грн, "Оппозиционная платформа - за жизнь" – 10,63 млн грн, "Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 6,67 млн грн.
Кроме этого, политическим партиям "Голос" и "Европейская солидарность" было перечислено по 3,54 млн грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.
Общая сумма перечисленных средств – 35,73 млн грн, отметили в НАПК.
"Напомним, что НАПК остановило финансирование партии "Слуга народа" на III и IV кварталы 2020 в связи с обращением партии", - отмечается в сообщении.
После этого НАПК направило письмо в Министерство финансов с предложением направить средства в сумме 70,3 млн грн в фонд борьбы с COVID-19.
"По состоянию на сегодня в бюджет не было внесено изменений, необходимых для перенаправления этих средств. Эти средства остаются в распоряжении НАПК до внесения соответствующих изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", - пояснили в Агентстве.
Как сообщал УНИАН, 23 апреля заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что партия "Слуга народа" отказалась от бюджетного финансирования до конца 2020 года.
Партия в II и IV кварталах должна была получить 70 млн грн, их направят на борьбу с коронавирусом.
В общей сложности госфинансирование партии "Слуга народа" на 2020 год составило около 140 млн грн.
В то же время Кравчук сообщила, что бюджетные средства за 1 и 2 кварталы партия также передаст на преодоление COVID-19: профинансирует общественные организации, которые будут заниматься закупкой лекарств, медсредств и оборудования.
30 апреля НАПК сообщило, что до конца 2020 года остановило государственное финансирование партии "Слуга народа".
Тогда же отмечалось, что НАПК готовит обращение в Министерство финансов о возможности уменьшения агентству расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий". Минфин должен принять решение о перенаправлении этих средств.
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