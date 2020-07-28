Партиям выплатили почти 36 миллионов гривень из бюджета за третий квартал

Средства, выделенные государством на финансирование уставной деятельности партии "Слуга народа", остаются в распоряжении НАПК до принятия изменений в госбюджет.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обеспечило перечисление политическим партиям средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности в третьем квартале, средства "Слуги народа" остаются в распоряжении НАПК.

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Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Так, государственное финансирование в III квартале получили четыре парламентских партии: "Европейская солидарность" – 6,6 млн грн, "Голос" – 4,75 млн грн, "Оппозиционная платформа - за жизнь" – 10,63 млн грн, "Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 6,67 млн грн.

Кроме этого, политическим партиям "Голос" и "Европейская солидарность" было перечислено по 3,54 млн грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

Общая сумма перечисленных средств – 35,73 млн грн, отметили в НАПК.

"Напомним, что НАПК остановило финансирование партии "Слуга народа" на III и IV кварталы 2020 в связи с обращением партии", - отмечается в сообщении.

После этого НАПК направило письмо в Министерство финансов с предложением направить средства в сумме 70,3 млн грн в фонд борьбы с COVID-19.

"По состоянию на сегодня в бюджет не было внесено изменений, необходимых для перенаправления этих средств. Эти средства остаются в распоряжении НАПК до внесения соответствующих изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", - пояснили в Агентстве.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что партия "Слуга народа" отказалась от бюджетного финансирования до конца 2020 года.

Партия в II и IV кварталах должна была получить 70 млн грн, их направят на борьбу с коронавирусом.

В общей сложности госфинансирование партии "Слуга народа" на 2020 год составило около 140 млн грн.

В то же время Кравчук сообщила, что бюджетные средства за 1 и 2 кварталы партия также передаст на преодоление COVID-19: профинансирует общественные организации, которые будут заниматься закупкой лекарств, медсредств и оборудования.

30 апреля НАПК сообщило, что до конца 2020 года остановило государственное финансирование партии "Слуга народа".

Тогда же отмечалось, что НАПК готовит обращение в Министерство финансов о возможности уменьшения агентству расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий". Минфин должен принять решение о перенаправлении этих средств.

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