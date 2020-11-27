Лукашенко озвучил очередное обвинение в адрес Украины.

Александр Лукашенко утверждает, что Украина в отношениях с европейскими партнерами якобы требовала "быстрее душить Беларусь".

Как сообщается на сайте президента Беларуси, об этом Лукашенко заявил во время посещения 6-й городской клинической больницы Минска.

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В частности, он рассказал, что в сводках КГБ были данные о разговоре министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с немецким коллегой, из которой приводится цитата: "мы упускаем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезные санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств".

В связи с этим Лукашенко заявил: "А им что надо? Даже россияне на меня всегда обижались: "Почему ты украинцев поддерживаешь?".

По словам Лукашенко, несмотря на братские отношения между белорусским и украинским народами, под Киевом все равно появился "центр информационного влияния на Беларусь".

"Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь", - заявил Лукашенко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на утверждение Александра Лукашенко о якобы требованиях Украины "быстрее душить Беларусь".

"Никаких таких слов в наших разговорах с Гайко Маасом не звучало. Я принципиально против "душить" Беларусь, ее бизнес и производство. Я наоборот за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно", - написал Кулеба в Twitter.

Санкции ЕС против режима Лукашенко и Украина

20 октября Украина присоединилась к решению Совета Евросоюза от 2 октября о введении ограничительных мер против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации результатов выборов президента в Беларуси.

Вместе с тем Украина не поддержала санкции Евросоюза против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников, введенных 6 ноября.

19 ноября министры иностранных дел стран Европейского Союза договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

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Автор: Виталий Саенко