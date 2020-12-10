Отключение России от SWIFT - Кравчук объяснил свой ультиматум Москве / фото УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Леонид Кравчук пояснил, что подаст свое предложение по отключению России от международной расчетной системы SWIFT в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом он сообщил в эфире Obozrevatel TV.

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"Если Россия и в дальнейшем будет блокировать движение к миру на Донбассе, если она и в дальнейшем будет вместо разговоров и поиска путей использовать наиболее, с ее точки зрения, действенное средство – силу и давление, то Украина будет вынуждена искать другие способы влияния на Россию", – сказал Кравчук.

Кравчук напомнил, что секретарь СНБО Алексей Данилов недавно анонсировал разработку нового подхода в переговорах с Россией по деоккупации востока Украины.

Свое же предложение по отключению страны-агрессора от платежной системы SWIFT Кравчук называет не желанием, а "вынужденной мерой".

"России просто нужно забрать свои войска и формирования с Донбасса, оружие, вывести оттуда "добровольцев", и тогда Украина будет общаться с украинцами, а не чужаками", – утверждает глава украинских делегатов.

При этом он считает, что заявления России о якобы готовности ввести свою "международную расчетную систему" являются пустыми.

Украинский план действий по Донбассу

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Автор: УНИАН