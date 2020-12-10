Кравчук напомнил, что секретарь СНБО недавно анонсировал разработку нового подхода в переговорах с Россией.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Леонид Кравчук пояснил, что подаст свое предложение по отключению России от международной расчетной системы SWIFT в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом он сообщил в эфире Obozrevatel TV.

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"Если Россия и в дальнейшем будет блокировать движение к миру на Донбассе, если она и в дальнейшем будет вместо разговоров и поиска путей использовать наиболее, с ее точки зрения, действенное средство – силу и давление, то Украина будет вынуждена искать другие способы влияния на Россию", – сказал Кравчук.

Кравчук напомнил, что секретарь СНБО Алексей Данилов недавно анонсировал разработку нового подхода в переговорах с Россией по деоккупации востока Украины.

Свое же предложение по отключению страны-агрессора от платежной системы SWIFT Кравчук называет не желанием, а "вынужденной мерой".

"России просто нужно забрать свои войска и формирования с Донбасса, оружие, вывести оттуда "добровольцев", и тогда Украина будет общаться с украинцами, а не чужаками", – утверждает глава украинских делегатов.

При этом он считает, что заявления России о якобы готовности ввести свою "международную расчетную систему" являются пустыми.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией "плана действий представителей ОРДЛО"по урегулированию ситуации на Донбассе.

1 декабря в СНБО заявили о подготовке специального заседания СНБО по ситуации на Донбассе.

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Автор: УНИАН