Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Леонид Кравчук пояснил, что подаст свое предложение по отключению России от международной расчетной системы SWIFT в Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом он сообщил в эфире Obozrevatel TV.
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"Если Россия и в дальнейшем будет блокировать движение к миру на Донбассе, если она и в дальнейшем будет вместо разговоров и поиска путей использовать наиболее, с ее точки зрения, действенное средство – силу и давление, то Украина будет вынуждена искать другие способы влияния на Россию", – сказал Кравчук.
Кравчук напомнил, что секретарь СНБО Алексей Данилов недавно анонсировал разработку нового подхода в переговорах с Россией по деоккупации востока Украины.
Свое же предложение по отключению страны-агрессора от платежной системы SWIFT Кравчук называет не желанием, а "вынужденной мерой".
"России просто нужно забрать свои войска и формирования с Донбасса, оружие, вывести оттуда "добровольцев", и тогда Украина будет общаться с украинцами, а не чужаками", – утверждает глава украинских делегатов.
При этом он считает, что заявления России о якобы готовности ввести свою "международную расчетную систему" являются пустыми.
Украинский план действий по Донбассу
- План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».
- 5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.
- 10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.
- Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией "плана действий представителей ОРДЛО"по урегулированию ситуации на Донбассе.
- 1 декабря в СНБО заявили о подготовке специального заседания СНБО по ситуации на Донбассе.
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