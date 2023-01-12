В этом заинтересованы все украинцы, заявил народный избранник.

Народные депутаты группы "Партия "За майбутнє" призвали регламентный комитет Верховной Рады с требованием безотлагательно рассмотреть законопроект №7424, что лишает права нардепов из запрещенных партий, в частности, ОПЗЖ, посещать парламент. Об этом заявил сопредседатель группы Тарас Батенко.

"Призываем регламентный комитет безотлагательно рассмотреть законопроект 7424 о запрете нардепов от экс-ОПЗЖ участвовать в работе Верховной Рады.

Мы видим серьезный запрос общества к очищению органов власти от пророссийских политических деятелей. Еще в июне 2022 года вместе с коллегами мы подготовили законопроект 7424 "О внесении изменения в статью 51 Регламента Верховной Рады Украины относительно политической ответственности народных депутатов Украины от политических партий, деятельность которых прекращена (приостановлена)", - заявил Тарас Батенко.

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Он подчеркнул, что на сегодня это единственный законный способ лишить мандатов коллаборантов в ВР.

"На сегодня это единственный действенный и конституционный способ лишить депутатов, избранных от ОПЗЖ любого политического влияния, лишить возможности участвовать в заседаниях Совета и в комитетах. Этот законопроект уже имеет Научно-экспертное заключение ГНЭУ, (14.06.2022), Заключение (экспертиза по европейской интеграции) (22.06.2022), Вывод (бюджетная экспертиза) (16.08.2022). Указанные выводы не содержат замечаний, которые могли бы поставить под сомнение его законность или конституционность. Перед рассмотрением в сессионном зале его должен рассмотреть Регламентный комитет Верховной Рады. Остается лишь два шага, чтобы очистить парламент от "русского мира". К этому прежде всего стремятся все сознательные украинцы!",- подчеркнул Тарас Батенко.

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