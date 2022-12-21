Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала широкомасштабной войны РФ против Украины отправился в США, где он должен принять участие в заседании американского конгресса и встретиться с президентом Джо Байденом.

В первую очередь, мы должны увидеть в этом событии американский контекст. Он заключается в том, что заканчивается каденция того конгресса, который сделал для Украины больше всего. И наш визит в Вашингтон был бы очень удачным в конце этой каденции. Понятное дело, что от украинского президента должны прозвучать слова благодарности.

Знаково, что президент Украины решил прибыть на заседание лично, а не обращаться к конгрессменам по видеосвязи. Ведь этот визит, как и вчерашняя поездка под Бахмут, демонстрируют уверенность Украины.

Видео дня

Во-первых, это четкий сигнал миру, кто контролирует ситуацию: россияне не навязывают нам инициативы ни на фронте, ни на дипломатическом поле. Это сигнал о том, что мы движемся к победе и уверены как в безопасности страны, так и в безопасности президента.

Во-вторых, мы понимаем, что сейчас стратегически изменилась ситуация относительно того ядерного шантажа, который проводила Российская Федерация. Фактически, он прекратил свое существование после "бавовны" на аэродромах под Курском, под Рязанью, а особенно на аэродроме "Энгельс". Ведь он был официальной частью ядерных сил сдерживания РФ. Ядерная доктрина РФ четко говорит, что любая атака или даже угроза системе ядерного сдерживания РФ — причина для нанесения превентивного удара. Но имеем уникальную ситуацию, когда эта доктрина была полностью нивелирована.

Именно поэтому мы сейчас имеем серьезные разговоры о передаче Украине систем Patriot, о более широкой и сильной поддержке со стороны Вашингтона. Визит президента Украины в США должен лишь цементировать это положение.

Очевидно, вопросы безопасности будут стоять на повестке дня личной встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена. В частности, лидеры обсудят продолжение американской поддержки, а также бюджетирование отрасли безопасности в следующем году.

Речь идет об оборонном бюджете, предусматривающем $800 млн для Украины и конгрессный бюджет, который будет утверждаться на уровне $35-$39 млрд в год. К тому же существуют отдельные президентские бюджеты, которые могут быть выделены Украине Байденом.

Второй большой темой для их встречи может стать дальнейшая военная стратегия Украины. Много дискуссий в последнее время было посвящено вопросу освобождения Крыма. Если Украина будет деоккупировать Крым военным путем, то каким именно образом? Будет ли в этом поддержка США? То есть, лидеры должны сверить часы.

Третьей значительной темой для встречи тет-а-тет должен стать переход Украины на новые типы вооружения. Имею в виду боевые танки, наступательное артиллерийское оружие, другие необходимые нам виды вооружений. Эта тема стала особенно актуальной после последнего интервью Валерия Залужного, ведь он очень четко назвал, какое оружие и в каком количестве необходимо Украине. Уже почти нет сомнений в том, что Украина, например, получит системы ПВО Patriot. Сейчас все указывает на то, что эти системы будут переданы нам в пределах тех $1,8 млрд последнего транша безопасности США.

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"