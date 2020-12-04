Политическая партия «Оппозиционная платформа – За життя» будет инициировать отставку главы Министерства здравоохранения Максима Степанова, так как он не просто не справился с поставленными задачами и вызовами – он обманул народ Украины.

Такое заявление сделал народный депутат Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович в интервью украинским телеканалам.

Политик обратил внимание на то, что украинская медицина оказалась не подготовленной к борьбе с эпидемией COVID-19, и при этом глава Минздрава продолжает вести губительную для медицины политику экс-министра Ульяны Супрун.

«Мы с нашими однопартийцами объехали девять больниц, чтобы лично посмотреть на состояние дела. По итогу хочу вам сказать: Степанов как порядочный человек должен застрелиться, – так он спасет свою честь. После увиденного, министра Степанова нужно называть «Супрун», поскольку он последовательно продолжает уничтожать украинскую медицину», – заявил Вадим Рабинович.

При этом, обратил внимание сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя», правительство Дениса Шмыгаля игнорирует все призывы увеличить финансирование медицины.

«Я и многие мои друзья, к сожалению, переболели коронавирусом. Это действительно тяжелая болезнь, к которой нужно относиться серьезно. Но и убивать экономику – тоже неправильно. Те страны, которые вводили самые жёсткие карантинные меры, не спаслись от эпидемии. Поэтому решения власти о введении локдауна, должны быть абсолютно взвешенными, а не хаотичными», – подчеркнул политик.

Вадим Рабинович считает: то, как в дальнейшем будут развиваться события в Украине, «зависит от целей нынешней власти».

«Если Зеленский, Шмыгаль, Степанов и вся эта компания хотят добить украинский народ, то они делают все правильно. Я напомню, что еще весной Зеленский заявил: «Я и глава Кабмина Шмыгаль – лучшие специалисты по борьбе с пандемией…» Потом оказалось, что никакой эпидемии у нас нет, маски вывезли за рубеж. Прошло немного времени в все пафосно встречали самолет с масками, принадлежащими крупной торговой сети. И при этом средства из коронавирусного фонда направили на создание патриотических фильмов и ремонт дорог… И что по итогу? А по итогу оказалось, что мы остались один на один со смертельной бедой…», – заметил политик.

Отдельно Вадим Рабинович прокомментировал и ситуацию с закупкой для Украины вакцины от коронавируса. Политик подчеркнул, что зарубежной вакцины, о которой якобы договорилось Министерство здравоохранения Украины, нет, и российский препарат – единственный, который может быть доступным для украинцев.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя» также напомнил, что во всем мире есть только несколько видов вакцин – американская, британская и российская. Первый вариант препарата «очень сложен в транспортировке из-за температурных условий», а второй еще не задокументирован. Поэтому единственным эффективным решением по вакцинации населения Украины является закупка российского аналога.

«В мире существует только несколько вакцин. Американская – перевозится при температуре -70…-80 градусов. Да у нас в стране сухого льда на ее транспортировку не хватит! В Минздраве несут какую-то ахинею насчет ее закупки!.. Далее идет британская – она еще никем не подтверждена, поэтому о ее закупке даже речи не идет. Поэтому единственным вариантом остается уже существующая сегодня российская вакцина. Запомните, сегодня нет никакой возможности получить другую вакцину, кроме российской», – подчеркнул народный депутат.

«И если Украина отказывается от закупки российской вакцины только потому, что она «не патриотическая», то в таком случае правительство сперва необходимо вакцинировать от бешенства», – констатировал Вадим Рабинович.

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Автор: УНИАН