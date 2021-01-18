Уровень доверия к данным социологических опросов за последние годы практически не изменился: в 2019 был 42%, а в 2020 - 41%.

В Украине 41% граждан доверяют данным социологических организаций, которые уже давно работают.

Читайте такжеОпрос: Зеленский возглавляет президентский рейтинг, а "Слуга народа" - парламентскийОб этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Отмечается, что КМИС проводит изучение отношения населения к социологическим опросам раз в год, в декабре.

«Декабрьский опрос 2020 года показал, что 41% опрошенных доверяют данным социологических организаций, котрые уже давно работают, 21% процент - не доверяют, остальные не имеют определенного мнения по этому поводу», - отметили в КМИС.

Констатируется, что уровень доверия к данным социологических опросов за последние годы практически не изменился: в 2019 был 42%, а в 2020 - 41%. Баланс доверия и недоверия (процент доверяющих минус процент недоверяющих) составляет + 20%, год назад он был равен + 21% (небольшое статистически незначительное снижение).

*** Всеукраинский опрос общественного мнения Киевский международный институт социологии провел с 1 по 12 декабря 2020 года. Методом личного интервью опрошен 2001 респондент, проживающий в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым), по выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%, 2.8% для показателей, близких к 25%, 2.0% - для показателей, близких к 10%, 1.4% - для показателей, близких к 5%.

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Автор: Константин Гончаров