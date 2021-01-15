Президент отметил, что Германия всегда остается для Украины надежным другом и партнером.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель скоординировал усилия для установления мира на Донбассе..

Читайте такжеКулеба считает, что «нормандский формат» переговоров "живее всех живых"

Об этом он написал в Twitter.

"Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Желаю крепкого здоровья каждому гражданину Германии во времена пандемии COVID-19", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Германия всегда остается для Украины надежным другом и партнером.

"Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", - добавил он.

Срыв перемирия на Донбассе: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров