Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель скоординировал усилия для установления мира на Донбассе..
Читайте такжеКулеба считает, что «нормандский формат» переговоров "живее всех живых"
Об этом он написал в Twitter.
"Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Желаю крепкого здоровья каждому гражданину Германии во времена пандемии COVID-19", - заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Германия всегда остается для Украины надежным другом и партнером.
"Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", - добавил он.
Срыв перемирия на Донбассе: новости на тему
- Новые нарушения перемирия оккупантами: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе
- "Они нарушили все приказы": Хомчак рассказал о гибели сержанта Журавля, который спасал собрата в районе ООС
- На Донбассе оккупанты ранили украинского бойца во время обстрелов
- Российские оккупанты на свои обстрелы получили от сил ООС ответный огонь - штаб
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram