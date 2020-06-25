Прокуроры не настаивают на аресте экс-министра инфраструктуры Омеляна

Заседание по делу Омеляна проходит сегодня в Высшем антикоррупционном суде.

Прокуроры будут ходотайствовать суд об избрании меры пресечения экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в виде личного обязательства.

Об этом пишет ТСН.

Читайте такжеЕмельян пожаловался на НАБУ за объявленное подозрение: "очередной сюрприз"

«Омеляну сообщено о подозрении. В связи с этим мы обращаемся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде личного обязательства», – сказала прокурор.

Таким образом, САП не станет настаивать на аресте бывшего чиновника. Заседание по делу Омеляна проходит сегодня в Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщал УНИАН, 19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,4 млн грн.

По данным следствия, экс-министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада. В результате решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн.

Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч.2 ст.211 («Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах») Уголовного кодекса Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram