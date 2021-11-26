Александр Дубинский / фото УНИАН

Завершен первый пересмотр кредитной программы Международного валютного фонда stand-by. В Украину поступил транш на $699 млн, который страна не могла получить более года. 

Меморандум Украины с МВФ прокомментировал народный депутат Александр Дубинский.

Читайте такжеЗеленский пророчит Украине большие проблемы без сотрудничества с МВФ"Это одна из наиболее "суровых" программ МВФ, как минимум за последние 15 лет. Вся программа для Украины — это сплошь непопулярные меры", — заявляет Дубинский.

Он отметил, что в новом Меморандуме количество структурных маяков, выполнение которых гарантирует Украина, выросло с 8-ми до 12-ти.

"В надзоре за всеми заявленными изменениями будут иностранные смотрящие — в набсоветах, международные эксперты будут выбирать руководителей не только отдельных предприятий, но и целых институтов власти (например, руководителя НАБУ)", — уверен нардеп.

Он убежден, что макроэкономические показатели от внедрения этой программы не сильно улучшатся.

Из наиболее важных и интересных моментов меморандума МВФ нардеп Александр Дубинский выделил следующие:

  • Статью с "капитальными расходами на дороги".
  • Заметное повышение зарплат в 2022 году заявлено только для учителей — на 8%. Все остальные госслужащие могут надеяться лишь на обязательную индексацию. 

"В 2022 году украинцы будут беднеть, поскольку повышение их зарплат не будет успевать за ценами", — уверен Дубинский.

  • Власти законсервируют размер пенсий и не будут повышать выплаты пенсионерам. 

По словам нардепа, все будет делаться для того, чтобы люди подольше работали и позже выходили на заслуженный отдых — под это подводиться вся законодательная база.

"То есть де-юре повышения пенсионного возраста не происходит, но де-факто, для него создаются все условия и предпосылки", — отмечает народный избранник. 

  • Украина гарантирует сохранение иностранцам мест в наблюдательных советах государственных банков и выплату огромных зарплат/вознаграждений. 
  • Власти обещают сохранить расходы на коммунальные субсидии для малообеспеченных граждан, но круг льготников будет сокращаться. При этом власти обещают МВФ ужесточить контроль над оплатой коммунальных услуг. 
  • Правительство официально отказалось от перевода Украины с действующего налога на прибыль предприятий на налог на выведенный капитал.
  • Государство запретит бывшим владельцам обанкротившихся банков участвовать в тендерах госучреждений и госкомпаний, а также в приватизации.
  • Покупку "Укрпочтой" банка позволят только, если это не будет противоречить стратегии по уменьшению госдоли в банковской системе.
  • Удовлетворяются все пожелания Запада по части контроля над правоохранительной и судебной системой Украины. 

Автор: Григорий Бондарь