Нардеп убежден, что макроэкономические показатели от внедрения этой программы не сильно улучшатся.

Завершен первый пересмотр кредитной программы Международного валютного фонда stand-by. В Украину поступил транш на $699 млн, который страна не могла получить более года.

Меморандум Украины с МВФ прокомментировал народный депутат Александр Дубинский.

Читайте такжеЗеленский пророчит Украине большие проблемы без сотрудничества с МВФ"Это одна из наиболее "суровых" программ МВФ, как минимум за последние 15 лет. Вся программа для Украины — это сплошь непопулярные меры", — заявляет Дубинский.

Он отметил, что в новом Меморандуме количество структурных маяков, выполнение которых гарантирует Украина, выросло с 8-ми до 12-ти.

"В надзоре за всеми заявленными изменениями будут иностранные смотрящие — в набсоветах, международные эксперты будут выбирать руководителей не только отдельных предприятий, но и целых институтов власти (например, руководителя НАБУ)", — уверен нардеп.

Он убежден, что макроэкономические показатели от внедрения этой программы не сильно улучшатся.

Из наиболее важных и интересных моментов меморандума МВФ нардеп Александр Дубинский выделил следующие:

Статью с "капитальными расходами на дороги".

Заметное повышение зарплат в 2022 году заявлено только для учителей — на 8%. Все остальные госслужащие могут надеяться лишь на обязательную индексацию.

"В 2022 году украинцы будут беднеть, поскольку повышение их зарплат не будет успевать за ценами", — уверен Дубинский.

Власти законсервируют размер пенсий и не будут повышать выплаты пенсионерам.

По словам нардепа, все будет делаться для того, чтобы люди подольше работали и позже выходили на заслуженный отдых — под это подводиться вся законодательная база.

"То есть де-юре повышения пенсионного возраста не происходит, но де-факто, для него создаются все условия и предпосылки", — отмечает народный избранник.

Украина гарантирует сохранение иностранцам мест в наблюдательных советах государственных банков и выплату огромных зарплат/вознаграждений.

Власти обещают сохранить расходы на коммунальные субсидии для малообеспеченных граждан, но круг льготников будет сокращаться. При этом власти обещают МВФ ужесточить контроль над оплатой коммунальных услуг.

Правительство официально отказалось от перевода Украины с действующего налога на прибыль предприятий на налог на выведенный капитал.

Государство запретит бывшим владельцам обанкротившихся банков участвовать в тендерах госучреждений и госкомпаний, а также в приватизации.

Покупку "Укрпочтой" банка позволят только, если это не будет противоречить стратегии по уменьшению госдоли в банковской системе.

Удовлетворяются все пожелания Запада по части контроля над правоохранительной и судебной системой Украины.

Автор: Григорий Бондарь