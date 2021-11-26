Завершен первый пересмотр кредитной программы Международного валютного фонда stand-by. В Украину поступил транш на $699 млн, который страна не могла получить более года.
Меморандум Украины с МВФ прокомментировал народный депутат Александр Дубинский.
Читайте такжеЗеленский пророчит Украине большие проблемы без сотрудничества с МВФ"Это одна из наиболее "суровых" программ МВФ, как минимум за последние 15 лет. Вся программа для Украины — это сплошь непопулярные меры", — заявляет Дубинский.
Он отметил, что в новом Меморандуме количество структурных маяков, выполнение которых гарантирует Украина, выросло с 8-ми до 12-ти.
"В надзоре за всеми заявленными изменениями будут иностранные смотрящие — в набсоветах, международные эксперты будут выбирать руководителей не только отдельных предприятий, но и целых институтов власти (например, руководителя НАБУ)", — уверен нардеп.
Он убежден, что макроэкономические показатели от внедрения этой программы не сильно улучшатся.
Из наиболее важных и интересных моментов меморандума МВФ нардеп Александр Дубинский выделил следующие:
- Статью с "капитальными расходами на дороги".
- Заметное повышение зарплат в 2022 году заявлено только для учителей — на 8%. Все остальные госслужащие могут надеяться лишь на обязательную индексацию.
"В 2022 году украинцы будут беднеть, поскольку повышение их зарплат не будет успевать за ценами", — уверен Дубинский.
- Власти законсервируют размер пенсий и не будут повышать выплаты пенсионерам.
По словам нардепа, все будет делаться для того, чтобы люди подольше работали и позже выходили на заслуженный отдых — под это подводиться вся законодательная база.
"То есть де-юре повышения пенсионного возраста не происходит, но де-факто, для него создаются все условия и предпосылки", — отмечает народный избранник.
- Украина гарантирует сохранение иностранцам мест в наблюдательных советах государственных банков и выплату огромных зарплат/вознаграждений.
- Власти обещают сохранить расходы на коммунальные субсидии для малообеспеченных граждан, но круг льготников будет сокращаться. При этом власти обещают МВФ ужесточить контроль над оплатой коммунальных услуг.
- Правительство официально отказалось от перевода Украины с действующего налога на прибыль предприятий на налог на выведенный капитал.
- Государство запретит бывшим владельцам обанкротившихся банков участвовать в тендерах госучреждений и госкомпаний, а также в приватизации.
- Покупку "Укрпочтой" банка позволят только, если это не будет противоречить стратегии по уменьшению госдоли в банковской системе.
- Удовлетворяются все пожелания Запада по части контроля над правоохранительной и судебной системой Украины.