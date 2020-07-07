"Не считает независимым государством": посол США указал на угрозу для Украины от "обнуления" сроков Путина

Американский дипломат напомнил слова Путина его коллеге Кондолизе Райс.

Агрессия России угрожает странам Балтии, Казахстана и Беларуси, но в первую очередь под прицелом президента РФ Владимира Путина Украина.

Об этом заявил посол США в России с 2012 до 2014 года Майкл Макфол в эфире Свободы слова на ICTV.

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«Путин сам сказал моей коллеге Кондолизе Райс (советник президента США по национальной безопасности с 2001 до 2005 года), что не считает Украину независимым государством, он считает, что Украина – это Россия, и она должна стать ее частью», – сказал Макфол.

Президент России во время телеинтервью 21 июня 2020 года заявил, что многие республики СССР “получили огромное количество российских земель”, исторически принадлежащих России.

Путин добавил, что когда республики выходили из состава Советского Союза, они не отказались от полученных “подарков от российского народа”.

После всенародного “голосования”, которое состоялось с 25 июня до 1 июля, президент России Владимир Путин 4 июля подписал указ о внесении изменений в Конституцию РФ.

Одна из поправок позволяет Путину баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 годах.

За объявление Владимира Путина вечным российским президентом "проголосовали" 78% избирателей, против – 21%.

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