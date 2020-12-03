Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук также отметил, что не поддерживает разграничение переговоров в «минском» и «нормандском» форматах.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выразил сомнение, что встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, России, Германии и Франции) состоится до конца этого года, но поддерживает ее проведение.

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Об этом Кравчук сообщил в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, может ли произойти такая встреча до конца года.

"Сомнения есть по реальности, хотя я верю в то, что если не будет встречи на высшем уровне, хотя она и возможна, хотя времени мало - то встреча на уровне политических советников могла бы состояться, потому что сейчас очень нужна такая встреча, особенно на высоком уровне", - сказал Кравчук.

При этом глава украинской делегации не поддерживает разграничение переговоров в «минском» и «нормандском» форматах.

По словам Кравчука, если рассматривать переговоры в рамках ТКГ отдельно от "нормандского формата", как это сейчас пытается делать Россия, то теряется "решение задач по существу", что возможно лишь на самом высоком уровне - на уровне глав государств.

"Что касается «минских» переговоров, то они могут лишь способствовать или организовывать, изучать и рекомендовать принять соответствующие шаги для решения тех проблем, которые будут поставлены в "нормандском формате" - это самое главное", - сказал Кравчук.

Встреча лидеров стран "нормандской четверки"

По результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ содействовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных".

Лидеры "нормандской четверки" поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в достижении договоренностей в рамках "нормандского формата" и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

9 ноября вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина почти реализовала договоренности, которых достигла во время встречи "нормандской четверки" в Париже в прошлом году.

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Автор: Виталий Саенко