Зеленский сообщил, когда состоится "нормандский саммит" на уровне советников

Саммиту лидеров Украины, Германии, Франции и РФ должна предшествовать встреча их советников и глав МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча советников лидеров стран «нормандского формата» должна состояться 28 августа, затем пройдет встреча глав МИД и саммит на высшем уровне руководителей Украины, Германии, Франции и РФ.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

Читайте такжеЗеленский озвучил формулу "успешного будущего" для Украины

«Договорились о встрече советников в «нормандском формате», договорились на конец августа, 28 числа будет эта встреча. Затем, я считаю, что должна быть встреча на уровне министров иностранных дел «четверки» и встреча лидеров», - заявил Зеленский.

Подготовка к новому "нормандскому саммиту": что известно

19 августа в Кремле заявили о подготовке встречи помощников руководителей государств «нормандского формата».

Ранее российские государственные информагентства со ссылкой на источник в МИД РФ сообщили, что такая встреча запланирована на 28 августа в Париже.

Предполагается, что от РФ в ней будет участвовать заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, от Украины - глава Офиса президента Андрей Ермак, от Германии - помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции - советник президента Эммануэль Бон.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров