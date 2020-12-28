Встреча советников может состояться в Берлине.

Встречу советников лидеров «нормандского формата» планируют провести в январе.

Читайте такжеЗеленский не считает, что ради мира с Россией Украине придется отказаться от НАТООб этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с журналистами, сообщают «Новости Донбасса».

Встреча советников может состояться в Берлине.

Также Ермак сообщил, что работа по разминированию на 19 согласованных участках на Донбассе начнется с начала следующего года. По его словам, согласовано четыре участка разведения сил и средств.

Справка УНИАН. Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины. Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

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Автор: УНИАН