Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" зависит от России - Кулеба

Глава МИД заявил, что Россия должна соблюдать предыдущие договоренности и, в частности, о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что проведение следующей встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) в Берлине зависит от Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

В частности, его спросили о перспективах проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" в Берлине.

По его словам, за последний месяц была беспрецедентная активность за несколько лет в работе "нормандского формата".

"И на уровне министров мы коммуницировали много друг с другом, хотя так и не провели совместный четырехсторонний разговор из-за позиции Российской Федерации, но тем не менее дипломатическая закулисная коммуникация происходила. Очень интенсивно работали внешнеполитические советники лидеров "нормандского формата" и важным результатом этой работы является решение о прекращении огня, принятое в Трехсторонней контактной группе", - сказал Кулеба.

"Теперь все в руках российской стороны. Украина приняла и принимает все меры для соблюдения и выполнения достигнутых договоренностей. Если Россия также будет соблюдать то, о чем договорились - то прекращение огня будет постоянным. Оно позволит перейти к выполнению других пунктов, по которым лидеры договорились на саммите в Париже, и соответственно прогресс по этим вопросам позволит организовать их встречу в Берлине, чтобы сделать новый шаг на пути к мирному урегулированию", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что Украина заинтересована во встрече лидеров стран "нормандского формата" в Берлине и работает очень активно над ее реализацией.

"Мы видим, если честно, что наша очень активная наступательная позиция вызывает разную реакцию у Российской Федерации, но мы не отступим от своего. Мы будем активными, мы будем наступательными, потому что это наша страна, наша земля, и мы должны принести на нее мир и вывести с нее оккупационные силы РФ", - отметил Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, по результатам "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках в Донбассе. Тогда было определено, что это должно произойти до конца марта 2020 года. До сих пор этого разведения не произошло. Ранее разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне 2019 года, вблизи Золотого - в конце октября, в районе Богдановки и Петровского - в ноябре.

Также в Парижском коммюнике говорилось об обмене удерживаемыми лицами.

Кроме того, лидеры стран "нормандской четверки" задекларировали поддержку достижения в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ об открытии новых пунктов пропуска через линию разграничения.

Вместе с тем в коммюнике говорилось о согласовании правовых аспектов закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и так называемой "формуле Штайнмайера".

7 июля вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников допустил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" в Берлине может произойти в течение августа.

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

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