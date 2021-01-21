Глава украинской делегации убежден, что прогресс в переговорном процессе возможен лишь в случае демонстрации Россией реального стремления к миру.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предложил представителям ОБСЕ разработать единый документ предложений по урегулированию ситуации на Донбассе для дальнейшего его принятия лидерами стран-членов «нормандского формата» (Украины, России, Германии и Франции).

Как сообщает украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в Facebook сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

"Реальное стремление к миру со стороны РФ придаст мощный толчок работе ТКГ», - подчеркнул Кравчук.

При этом он предложил координатору политической подгруппы ТКГ послу Пьеру Морелю «выработать и представить единый документ, в который войдут лучшие предложения и подходы, которые вырабатывают политические советники».

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В этой связи сказано, что «выработка единого документа, который примут лидеры государств «нормандского формата», является главным ориентиром для дальнейшей работы ТКГ».

По мнению главы украинской делегации, «если к процессу консультаций подойти с этой позиции, то ТКГ получит все шансы перейти к более конструктивным шагам по выполнению решений, принятых в рамках комплекса договоренностей, начиная с 2014 года».

План действий по Донбассу

5 ноября украинская делегация в ТКГ обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу: вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года; отмена властями РФ ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства; восстановление контроля над соответствующим участком украинско- российской границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ; увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1,5 тыс. человек); только при выполнении первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Россия блокировала переговоры в рамках ТКГ относительно украинского плана совместных шагов по урегулированию ситуации на Донбассе. "Пока у России нет политического решения двигаться дальше, они любым способом тормозят ход переговоров. Россияне письменно за подписью господина Грызлова пока никаких планов нам не подавали. Они устно утверждают, что будут поддерживать предложения, которые будут подавать представители оккупированных ОРДЛО", - сказал он.

"Советники" боевиков на заседании ТКГ

Ранее Сергей Гармаш сообщил, что на переговорах по Донбассу в рамках ТКГ появились неизвестные "советники" боевиков.

Представитель ОБСЕ не смог объяснить их присутствие.

Представитель Донецка и эксперт в украинской делегации в политической подгруппе Сергей Гармаш после этого заявил, что российская сторона привлечением так называемых "советников" из оккупированного Донбасса к переговорам в политической подгруппе пытается довести этот процесс до абсурда.

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Автор: Виталий Саенко