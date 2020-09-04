Встреча министров иностранных дел стран «нормандского формата» состоится в сентябре после переговоров советников лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.
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«План состоит в том, чтобы министры иностранных дел встретились после того, как встретятся советники лидеров «нормандского формата». По состоянию на сейчас встреча советников запланирована, ведется активная подготовка », - сказал он.
По словам Кулебы, находясь в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству время от времени отвлекался на переписку с коллегами по поводу подготовки встречи советников лидеров «нормандской четверки».
«Как только советники встретятся, мы увидим, как пройдет эта встреча и какие результаты будут достигнуты, и я думаю, что если ничего не произойдет на этой встрече, ничего форс-мажорного, то будут созданы условия для встречи министров иностранных дел», - сказал он .
«И я, и немецкий и французский коллеги настроены на проведение этой встречи в сентябре, и, насколько мне сообщили мои коллеги, российский министр (иностранных дел - УНИАН) Сергей Лавров также не возражает против проведения такой встречи», - сказал Кулеба.
Подготовка к следующей встрече в "нормандском формате"
- 22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча советников лидеров стран «нормандского формата» должна состояться 28 августа, затем планируется встреча глав МИД и саммит на высшем уровне руководителей Украины, Германии, Франции и РФ.
- 24 августа Кулеба сообщил о подготовке к возможной встрече глав МИД стран «нормандского формата» в сентябре.
- 26 августа руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.
- Ожидалось, что от РФ во встрече примет участие заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, от Украины - глава Офиса президента Ермак, от Германии - помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции - советник президента Эммануэль Бон.
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