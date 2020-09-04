В настоящее время ведется активная подготовка ко встрече советников лидеров стран «нормандского формата».

Встреча министров иностранных дел стран «нормандского формата» состоится в сентябре после переговоров советников лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

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«План состоит в том, чтобы министры иностранных дел встретились после того, как встретятся советники лидеров «нормандского формата». По состоянию на сейчас встреча советников запланирована, ведется активная подготовка », - сказал он.

По словам Кулебы, находясь в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству время от времени отвлекался на переписку с коллегами по поводу подготовки встречи советников лидеров «нормандской четверки».

«Как только советники встретятся, мы увидим, как пройдет эта встреча и какие результаты будут достигнуты, и я думаю, что если ничего не произойдет на этой встрече, ничего форс-мажорного, то будут созданы условия для встречи министров иностранных дел», - сказал он .

«И я, и немецкий и французский коллеги настроены на проведение этой встречи в сентябре, и, насколько мне сообщили мои коллеги, российский министр (иностранных дел - УНИАН) Сергей Лавров также не возражает против проведения такой встречи», - сказал Кулеба.

Подготовка к следующей встрече в "нормандском формате"

22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча советников лидеров стран «нормандского формата» должна состояться 28 августа, затем планируется встреча глав МИД и саммит на высшем уровне руководителей Украины, Германии, Франции и РФ.

24 августа Кулеба сообщил о подготовке к возможной встрече глав МИД стран «нормандского формата» в сентябре.

26 августа руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.

Ожидалось, что от РФ во встрече примет участие заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, от Украины - глава Офиса президента Ермак, от Германии - помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции - советник президента Эммануэль Бон.

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Автор: Константин Гончаров