На скандальное заявление уже отреагировали в Меджлисе крымскотатарского народа.

Бывший посол Польши в России и экс-замглавы польского МИД Катажина Пельчинская-Наленч выступила со скандальным заявлением об оккупации Крыма.

В интервью, опубликованном на сайте польского института международных отношений, она предположила, что рано или поздно "нам придется полюбить Россию с Крымом".

"Будем реалистами - нам не понравится Россия с Донбассом, но, возможно, когда-нибудь не будет выхода с Крымом. Так же, как нам нравится Израиль с его разными оккупированными территориями. Можно найти много таких аналогий. Не дай бог, я не хочу защищать аннексию Крыма, потому что это определенно была агрессия, но мысль о том, что у нас будет Россия, которая добровольно откажется от Крыма? Я этого не вижу", - сказала она.

На эти слова уже отреагировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. На своей странице в Facebook он назвал такое заявление циничным и неприемлемым. "Уверен, что польское общество найдет достойный ответ на неприятные и недопустимы высказывания госпожи Катажины Пельчинской-Наленч, направленные против Украины, Крыма и крымскотатарского народа", - отметил он.

Катажина Пельчинская-Наленч работала послом Польши в РФ с 13 августа 2014 года по 31 июля 2016-го. До этого в течение двух лет была заместителем главы польского МИД.

Оккупация Крыма: справка УНИАН

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Юрий Годован