Председатель партии убежден, что финансирование будет возобновлено, когда партия даст свои объяснения и устранит возможные нарушения в отчетной документации.

В партии «Слуга народа» выясняют основания для приостановления государственного финансирования и анализируют замечания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом заявил председатель партии, первый заместитель председателя парламентской фракции «СН» Александр Корниенко, сообщается на сайте партии.

Корниенко выразил уверенность, что финансирование будет возобновлено после того, как партия даст необходимые объяснения и устранит возможные нарушения в отчетной документации.

«Сейчас мы выясняем основания приостановления государственного финансирования партии и анализируем замечания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Уверены, что после проведения тщательного анализа, дачи необходимых объяснений и устранения возможных нарушений в отчете финансирование будет возобновлено», - сказал он.

В то же время на сайте НАПК сообщается, что Агентство установило признаки нарушения порядка предоставления финансового отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий.

Ответственность за такое нарушение предусмотрена по статье 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Читайте такжеВ Раде ввели "сенсорную кнопку" и установили дополнительные камеры для борьбы с "кнопкодавством"

В связи с этим, говорится в сообщении, составляются и направляются в суд административные протоколы в отношении руководителей таких партий: "Движение новых сил Михаила Саакашвили", "ВО "Свобода", "Слуга народа", "Блок Вилкула "Украинская перспектива", "Важен каждый", "ВАРТА", "Социал-патриотическая ассамблея славян", "Новая демократия", "Гражданская сила", "Команда Андрея Балоги и "Конгресс украинских националистов".

Также в отчете партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" Агентством установлено нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии (ст. 212-15 КУоАП). Кроме того, говорится в заметке, НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах трех политических партий: "Конгресс украинских националистов" - ст. 159-1, ст. 175 Уголовного кодекса Украины, "Блок Вилкула "Украинская перспектива" - ст. 159-1 УК и "Слуга народа" - ст. 159-1, ч. 5 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК (в отчетах за два отчетных периода).

Соответствующие материалы НАПК направляет в Национальную полицию.

"В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа", - сообщили в Агентстве.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская