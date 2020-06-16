"Вынуждены принимать меры": в Кремле отреагировали на обретение Украиной статуса партнера НАТО

12 июня НАТО признало Украину участником партнерства расширенных возможностей.

В Кремле заявляют, что обретение Украиной статуса партнера НАТО с расширенным возможностями не способствует укреплению безопасности в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Безусловно, мы на это обратили внимание. Наша позиция в отношении НАТО у наших границ – последовательна и хорошо известна. Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обесцениванию собственной безопасности в этой связи», - сказал Песков.

«Конечно, учитывая характер НАТО и, собственно, изначальные цели, при которых создавался НАТО как механизм конфронтации, конечно, мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО абсорбируют в себя все новые и новые страны в различных форматах. Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе», - добавил он на просьбу УНИАН прокомментировать признанием альянсом Украины участником партнерства расширенных возможностей.

При этом он отметил, что факт предоставление такого статуса 12 июня в День России - «не наша забота».

По его словам, пусть представители Альянса размышляют об символизме.

«Мы в данном случае обращаем внимание на суть происходящих процессов», - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, 12 июня НАТО признало Украину участником партнерства расширенных возможностей.

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