фото УНИАН, Андрий Кримский
Североатлантический Альянс привел силы быстрого реагирования в боевую готовность.
Об этом сообщил бывший посол США в России Майкл Макфол в Twitter.
"Теперь стало известно, что Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (VJTF) была активирована. Отличные новости", - написал он.
Hearing now that NATO's Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) has been activated. Excellent news.— Michael McFaul (@McFaul) February 25, 2022
Объединённая оперативная группа повышенной готовности - специальная передовая бригада НАТО в составе сил быстрого реагирования НАТО для быстрого развёртывания.