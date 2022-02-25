фото УНИАН, Андрий Кримский

Североатлантический Альянс привел силы быстрого реагирования в боевую готовность.

Об этом сообщил бывший посол США в России Майкл Макфол в Twitter.

"Теперь стало известно, что Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (VJTF) была активирована. Отличные новости", - написал он. 

Объединённая оперативная группа повышенной готовности - специальная передовая бригада НАТО в составе сил быстрого реагирования НАТО для быстрого развёртывания. 

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