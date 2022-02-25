Экс-посол США в России назвал это отличной новостью.

Североатлантический Альянс привел силы быстрого реагирования в боевую готовность.

Об этом сообщил бывший посол США в России Майкл Макфол в Twitter.

"Теперь стало известно, что Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (VJTF) была активирована. Отличные новости", - написал он.

Hearing now that NATO's Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) has been activated. Excellent news. — Michael McFaul (@McFaul) February 25, 2022

Объединённая оперативная группа повышенной готовности - специальная передовая бригада НАТО в составе сил быстрого реагирования НАТО для быстрого развёртывания.

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