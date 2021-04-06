В НАТО отметили, что остаются бдительными и продолжают внимательно следить за ситуацией.

НАТО предостерегает Россию от эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск к украинской границе и нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Читайте такжеЗеленский рассчитывает на поддержку союзников по НАТО в предоставлении ПДЧКак сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель НАТО в комментарии немецкому изданию WELT. "НАТО будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы остаемся бдительными и продолжаем очень внимательно следить за ситуацией", - сказал представитель Альянса.

Он добавил, что "дестабилизирующие меры со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности в рамках заключенного с участием ОБСЕ соглашения о прекращении огня от 27 июля 2020 года".

Спикер напомнил, что 1 апреля послы стран НАТО в Брюсселе провели совещание для обмена мнениями о текущей ситуации с безопасностью на Черном море.

"Союзники разделяют беспокойство по поводу широкомасштабной военной деятельности России в Украине и вокруг нее. Также союзники обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня с июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских военных на прошлой неделе", - сказал он.

Главные новости Украины и мира на утро 5 апреля

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Автор: Ирина Погорелая