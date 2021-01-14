Комментируя вчерашнее решение Кабмина о снижении тарифа на газ, в партии отметили, что нужно снижать и другие тарифы.

Представители партии "Наш край" обратились в Окружной административный суд города Киева с требованием отменить решение НКРЭКУ о повышении тарифов. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Сегодня "Наш край" обращается в суд с требованием отменить решение НКРЭКУ о повышении тарифов на тепло ряда ТЭЦ. В обеспечение иска мы просим запретить повышать тариф. Власть давит на украинцев, а мы давим на нее – через суд. Власть должна понимать силу закона, а понимает только закон силы», – заявил народный депутат Андрей Деркач.

В партии «Наш край» напомнили, что были инициаторами заседаний местных советов сразу после повышения тарифов на газ, тепло и электроэнергию.

"Наш край" сразу, как только были приняты эти решения, инициировал обращение местных советов о снижении тарифов. Местные депутаты, как представители людей, остаются едва ли не единственной силой, способной давить на власть. Уже инициированы заседания местных советов или направлены обращения к руководителям государства более чем в половине украинских областей», – отметил сопредседатель партии «Наш край», народный депутат Украины Сергей Шахов.

Комментируя вчерашнее решение Кабмина о снижении тарифа на газ, в «Нашем краю» отметили, что нужно снижать и другие тарифы.

«Вчера правительство под нашим давлением было вынуждено отступить – снизил тариф на газ. Но «Наш край» требует пересмотреть и другие тарифы, которые были повышены. На тепло, на электроэнергию», – подытожил Андрей Деркач.

Как сообщалось ранее, перед новым годом партия "Наш край" стала инициатором внеочередных заседаний местных советов по всей Украине по снижению тарифов на коммунальные услуги.

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Автор: УНИАН