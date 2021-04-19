Некоторые депутаты фракции "Слуга народа", с которыми пообщались журналисты, считают, что в случае подтверждения факта вечеринки во время локдауна к нардепу стоит применить "санкции".

Коллеги по партии "Слуга народа" прокомментировали информацию о том, что нардеп Николай Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены в ресторане столичного отеля Fairmont во время локдауна.

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"Я на самом деле не хочу это комментировать, так как мне очень стыдно. Все, что я могу сделать - это извиниться перед гражданами Украины. Когда власть устанавливает правила, а потом отдельные представители их нарушают. Я не говорю обо всех, 95% и больше придерживаются этих правил", - заявила Верещук Стране.

По ее мнению, здесь речь не о штрафах и не о привлечении к ответственности, а о реакции власти.

"Для людей это уже неважно. Людям важно, - и во время первого локдауна и сейчас - что власть умеет реагировать на такие вещи. Поэтому мне стыдно, и я бы хотела извиниться перед людьми. В этот раз, если фракция промолчит, то соотвествующие отзывы будут от общества. Не хотелось бы, конечно, потому что в большинстве своем мы законопослушные и придерживаемся правил, пытаемся продемонстрировать обществу, что мы вместе боремся с пандемией. А оказывается, что отдельные индивидуумы могут позволить себе все что угодно. И это, конечно, неправильно", - заявила народный депутат.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что примениять "санкции" против Тищенко пока рано.

"Мы ждем комментарий Николая. Дальше будем уже это обсуждать. Нужно понять сначала, что он сделал, а потом применять санкции. Действительно разобраться, дома это или нет... Если ресторан работает во время карантина, наверное, санкции должны быть не только к Николаю, но и к ресторану. Мы пока изучаем информацию. Мы неоднократно были участниками и свидетелями медиаскандалов, не только с Николаем, но и с другими депутатами. Мы уже научились делать паузу, чтобы правильно рассмотреть ситуацию". - отметил он.

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Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа", заявил в комментарии изданию, что нужны санкции за такой проступок, если он имел место.

"Если это имеет место быть, то должны быть применены жесткие санкции, штрафы, должно быть вынесено решение фракции по этому поводу. Все должны получить максимальный размер штрафа. Все должны действовать в рамках действующего законодательства, не должно быть никаких избранных. Должен быть применен точно такой же штраф, как и для остальных, если это имеет место быть. Не должно быть исключений. Если это народный депутат, то для него вообще отдельно должны быть применены, в том числе, и внутрифракционные взыскания".

Олег Дунда, депутат фракции "Слуга народа", считает, что каждый долджен отвечать за те действия, которые он совершает.

"Санкции в соответствии с действующим законодательством. Насколько мне известно, открыто уголовное производство. Пусть расследуют. Внутрифракционные взыскания? Это вопрос политический и вопрос пиара. Каждый депутат должен отвечать за те действия, которые он совершает. И понимать, какие будут последствия для фракции. Кстати, я еще не слышал ответ господина Тищенко по этому поводу. Я бы хотел заслушать, что он скажет, а потом разбираться", - заявил народный депутат.

По его мнению, если факт будет подтвержден, Тищенко должен будет выступить с публичными извинениями.

"Внутрипартийные санкции? На сегодняшний день, нет юридических инструментов относительно санкций к тому или иному депутату. Если это случилось и подтвердилось, Николай должен выйти публично с заявлением и объяснением, что был неправ. Хотя бы это для начала, а дальше уже разбираться. Но, как я говорил, я еще не видел объяснений от Николая", - заявил депутат.

Новый скандал с Тищенко: что произошло

Нардеп от правящей "Слуги народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина. По данным СМИ, депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской.

По предварительной информации, она прошла в ресторане гостиницы Fairmont. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов отелей в любое время суток, кроме утреннего.

Один из помощников нардепа заявил, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле отеля, где, предположительно, состоялась вечеринка.

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Автор: Тарас Сидоржевский