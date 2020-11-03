По-видимому, депутат забыл, как правильно поздравить на украинском или на русском, решив совместить два языка.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко оконфузился, поздравив украинского боксера Александра Усика с победой над Дереком Чисорой.

Поздравление Тищенко опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Под фото, где рефери фиксирует победу Усика, Тищенко оставил сообщение на непонятноv языке: «С перемогою». По-видимому, депутат забыл, как правильно поздравить на украинском или на русском, решив совместить два языка.

Кроме того, непонятно, почему Тищенко поздравил Усика лишь спустя два дня после победы. Бой, напомним, состоялся в ночь с 31 октября на 1 ноября.

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Автор: Денис Прядко