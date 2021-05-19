Построить мощную экономику без поддержки национального товаропроизводителя и без продуманной четкой стратегии невозможно. И пока власть этого не поймет, никакие точечные кадровые изменения в правительстве и даже смена всего правительства не будут давать необходимого для страны и граждан результата. Такое мнение высказал сопредседатель депутатской группы «Партия «За майбутнє» народный депутат Виктор Бондарь.

Он подчеркнул: когда президент Украины говорит о развитии экономики, что своими уникальными возможностями должно привлекать инвесторов, чиновники должны как минимум дать ответ и главе государства, и гражданам, в чем будет заключаться уникальность этой экономики. А также собственное видение экономической модели и планы, как такую экономику создать. Но до сих пор профильные министры и правительство в целом демонстрировали безынициативность и отсутствие стратегического планирования.

В результате Украина, имея мощные сырьевые и человеческие ресурсы, остается сырьевым придатком развитых стран. Заработанные на продаже сырья средства вымываются из страны, а полученные кредиты идут не на усиление промышленных мощностей государства, а проедаются.

«Мы продаем, экспортируем сырье, а ввозим импортные товары и оставляем там в десятки раз больше денег, чем должны были бы зарабатывать здесь, производя свои промышленные товары, вырабатывая свою аграрную продукцию и так далее. Пока у господина президента, пока в правительстве не поймут, что экспортировать сырье и импортировать готовую продукцию — это путь в никуда, это преступная деятельность, ничего в стране не изменится.

Я неоднократно говорил: покажите, какая будет экономическая модель Украины? Что правительство предлагает нам в течение года построить? Вместо того, чтобы через государственные банки кредитовать промышленность под создание рабочих мест, под закупку оборудования, через облигации выметают из тех госбанков все средства в бюджет и тупо проедают. Вместо того, чтобы брать кредиты на развитие, на строительство, на промышленное возрождение, на авиационную отрасль, космическую, на любые другие области, нам берут средства в кредит и просто их проедают снова и снова», — отметил Бондарь.

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Автор: Григорий Бондарь