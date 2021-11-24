Народный избранник обратился ко всем украинским политическим силам.

Политическим силам в Украине необходимо прекратить манипуляции в погоне за рейтингами и объединиться, чтобы дать достойный ответ не только на границе, но и всем вызовам внутри страны. Об этом заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

Читайте такжеДефицит угля и газа изменит курс доллара - прогнозОн отметил, что украинская армия стала намного мощнее с прошлого вторжения России в 2014 году, однако вызовы, которые стоят сегодня перед Украиной, является гораздо серьезнее, чем тогда.

"Перед нами стоят гораздо более серьезные вызовы, чем в 2014 году. Во-первых, это дефицит угля, газа и электроэнергии, который искусственно создала Россия в Украине и мире. Во-вторых, это дестабилизация внутриполитической ситуации, которой активно занимаются пророссийские силы. Их рейтинги стремительно тают, как и шансы снова получить власть через выборы. Поэтому они готовы на все. Третий вызов - это миграционный кризис в Беларуси, который Россия использует как оружие для отвлечения внимания ЕС. Но главное — страну раздирают противоречия, потому что лидеры мнений готовятся к предстоящим выборам. Я хочу обратиться ко всем политическим силам в Украине. Хватит спекуляций и манипуляций! Сейчас нам нужно объединиться, чтобы дать достойный ответ не только на границе, но и всем вызовам внутри страны", — заявил Палица.

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Автор: Григорий Бондарь