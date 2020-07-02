Нардеп обвинил Комарницкого и Тищенко в создании ОПГ в Киеве
Нардеп Гео Лерос утверждает, что экс-глава фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете Денис Комарницкий с помощью народного депутата Николая Тищенко создал ОПГ в столице.
Об этом Лерос написал на своей странице в Facebook.
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По его словам, факты коррупции в КГГА расследуют в рамках уголовного производства в СБУ, в том числе по эпизоду разговора Комарницкого с замом Кличка - Александром Непопом.
В то же время, отмечает нардеп, КГГА уже длительное время закрыто для посещения журналистами, во избежания неудобных вопросов по фактам коррупции в строительной сфере.
"Безусловно доверия к СБУ нет, но преступления зафиксированы, прийдет время за них отвечать", - пишет Лерос.
Напомним, ранее нардеп опубликовал запись разговора якобы Дениса Комарницкого с заместителем главы Киевской городской государственной администрации Вячеславом Непопом. На ней якобы Комарницкий в нецензурной форме отчитывает Непопа, требуя лоббировать определенные строительные проекты и назначать "правильных людей" под угрозой уголовных дел.
Ранее парламентарий передал в Национальное антикоррупционное бюро флэш-накопитель с доказательствами коррупции Комарницкого и Тищенко.
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