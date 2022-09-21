Депутатская группа "Восстановление Украины" была создана 22 мая.

Поклонник самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, народный депутат Евгений Шевченко вошел в состав депутатской группы "Восстановление Украины".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Депутат Евгений Шевченко вошел в состав депутатской группы "Восстановление Украины", - сообщил Железняк.

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Справка УНИАН. В апреле 2021 года народный депутат Евгений Шевченко поехал на встречу к самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Тогда во фракции "Слуга народа", членом которой он был, пояснили, что поездка была собственной инициативой депутата, а представители партии будут требовать объяснений. В Минске украинский политик заявил, что треть украинцев хотят видеть своим президентом Лукашенко.

24 мая 2021 года фракция "Слуга народа" заявила об исключении Шевченко из своего состава.

Как ранее сообщал УНИАН, новая депутатская группа "восстановление Украины" была создана 22 мая.

Сопредседателями группы выступили депутаты Игорь Абрамович, который ранее был в составе фракции "Оппозиционная платформа - За життя", и Максим Ефимов, который был членом депутатской группы "Довира". Сначала в ее состав вошли 17 депутатов.

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