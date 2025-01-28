По состоянию на 27 января 2025 года проверки их деклараций еще за 2022 год до сих пор продолжаются.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осуществляет проверки деклараций о доходах депутата Ярослава Железняка и его жены депутата Ольги Коваль на предмет нарушения антикоррупционного законодательства. Как сообщает ТСН, об этом свидетельствуют данные на сайте НАПК.

Напомним, в августе 2023 года народный депутат Ярослав Железняк вместе с женой, депутатом Ольгой Коваль поселились в квартире в центре Киева, стоимость которой составляет около 12 миллионов гривень. Эта квартира площадью 134 квадратных метра расположена на Печерске и записана на Владимира Коваля - тестя Железняка и отца Коваль.

Согласно официальной декларации, годовая заработная плата Ярослава Железняка как народного депутата составляет примерно 660 тысяч гривень. Стоимость квартиры превышает его годовой доход в 17 раз. То же самое касается и его жены Коваль.