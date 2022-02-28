У главы европейской дипломатии спросили о запросе Украины на получение членства в Евросоюзе.

Украина имеет европейскую перспективу, но членство не на повестке дня, поскольку надо побороть агрессию России.

Об этом сказал вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель перед началом неформального заседания министров обороны стран-членов ЕС, сообщает Европейская служба внешних дел.

В частности, у главы европейской дипломатии спросили о запросе Украины на получение членства в Евросоюзе.

"Сегодня это не на повестке дня, поверьте мне. Мы должны работать над более практичными вещами. Членство является тем, на что, в любом случае, понадобится много лет. И мы должны предоставить ответ (российской войне в Украине - УНИАН) в ближайшие часы. Не в ближайшие годы, но в последующие часы", - сказал Боррель.

"Украина четко имеет европейскую перспективу, но теперь мы должны бороться против агрессии. Мир не может допустить, чтобы мощная страна разгромила соседнюю страну с применением ее военных мощностей. Если мы позволим это, это будет закон джунглей. Это закон более сильного: "Я сильнее, чем ты, и я убью тебя. Я применю мой закон для тебя". Это закон джунглей. И это для нас, европейцев, является экзистенциальной угрозой. Мы сделаем все возможное для того, чтобы прекратить это", - подчеркнул Боррель.

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