Подозрение "внештатному агенту НАБУ" Шевченко в контрабанде и продаже втридорога российских военных комплектующих с бешеными накрутками свидетельствует о существовании устойчивой схемы, с помощью которой годами выкачиваются деньги из украинского бюджета на оборону.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на статью "Внештатный агент": как НАБУ крышует коррупцию в оборонке" на "Обозреватель". По версии следствия СБУ, "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко является возможным организатором противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из РФ, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам. "Эта история могла бы быть настоящей информационной бомбой, если бы не одно "но": дело в том, что "разоблачитель НАБУ" Шевченко уже обвинялся в контрабанде и наживе на оборонном бюджете страны благодаря "крыше" в НАБУ, но ни ему, ни руководству НАБУ за это ничего не было. Более того, как выяснило СБУ, это не остановило "спецагента НАБУ" и не уменьшило его аппетитов", - пишет "Обозреватель".

Издание напомнило, что как стало известно из переписки, обнародованной Bihus.info в материале о коррупции в "Укроборонпроме" еще в 2019 году, Шевченко "решал вопросы" контрабандистов в НАБУ. Его обвиняли в том, что он выступал посредником при передаче взятки за выдачу справки от НАБУ, о том, что фирма "Оптимумспецдеталь" из орбиты младшего Гладковского имела право поставлять запчасти для предприятий оборонного сектора.

Так подозреваемый Жуков требовал от партнера Рогозы срочно решить вопрос исключения фирмы из списка фиктивных фирм, с которыми не рекомендуется сотрудничать "Укроборонпрому", на уровне заместителя директора НАБУ Гизо Углавы. "Я сейчас всех разорву, б... Завтра чтоб Углава написал письмо, что ошибочно внесли "Оптимумспецдеталь" в список" - то есть в перечень фиктивных фирм, которые имели подозрительные контакты с Харьковским танковым заводом. Подпись Углавы стоила оборонному бюджету еще 13 млн грн. НАБУ даже выдало персональную справку им за подписью руководителя подразделения детективов О. Борисенко (так как Углава был в командировке). Когда об этом спросили Сытника, он заявил, что НАБУ частным фирмам такие справки не выдает. Но позже в интервью BBC Сытник признал, что НАБУ таки выдавало ответы на обращения руководства Укроборонпрома "по поводу почти 5000 предприятий с вопросом, есть ли какая-то информация на эти фирмы".

Контакты в НАБУ преступникам обеспечивал старый друг Рогозы "спецагент НАБУ" Евгений Шевченко. Так в переписке Рогоза жалуется Жукову, что "Женя" требует внести обещанную взятку НАБУ. Позже работник НАБУ Дмитрий Литвиненко уточняет у Рогозы, или только эту его фирму удалить из списка. "Такие "неофициальные" письма НАБУ, за которые контрабандисты через "спецагента" Шевченко платили не фиктивные, а вполне реальные деньги чиновникам НАБУ, были важным элементом схем: на их основании "Укроборонпром" или работал с определенными фирмами, или отказывал им. "Женя" из переписки решал эти вопросы исключения фирм из "неофициальных писем" НАБУ, и контрабандисты продолжали продавать российские товары военного назначения с накрутками в несколько сотен процентов. Достаточно напомнить, что Шевченко назывался долларовым миллионером, а его партнеры Рогоза и Жуков покупали элитные квартиры и собирали автопарки дорогих авто", - пишет "Обозреватель".

Издание напоминает, что на момент публикации первого расследования о коррупции в "оборонке", в НАБУ уже 2 года лежали материалы переписки контрабандистов, где фигурировал их "внештатный агент" Шевченко - прокуратура в свое время передала 80 листов изъятых документов по этому делу в НАБУ. "За все это время НАБУ так и не заинтересовалось фактами исключения "Оптимумспецдеталь" из перечня фиктивных фирм. За эти два года подозрительной слепоты и бездеятельности НАБУ только из Харьковского танкового завода преступники выкачали еще 14 млн грн. Продали запчастей для бронетехники, ПВО, самолетов на 100 млн грн", - пишет "Обозреватель". А в материалах, обнародованных СБУ уже в 2021 году, говорится об эпизодах, когда товары военного назначения стоимостью в 30 000 долларов дельцы планировали продавать предприятиям "Укроборонпрома" по 200 000 долларов за штуку. "Все эти годы странной слепоты (а схема фигурирует в материалах следствия минимум с 2016-го) из оборонного бюджета вымываются огромные средства", - отмечает издание.

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Автор: Иван Бойко