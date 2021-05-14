На Медведчука надели электронный браслет - СМИ

Медведчуку избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

На депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука надели электронный браслет. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора. "Полиция надела браслет на подозреваемого вчера вечером в ГУ Нацполиции в Киеве", - рассказали в пресс-службе. При процедуре присутствовал прокурор ОГП. Читайте такжеКак прошел суд над Медведчуком по делу о госизмене (видео) Дело против Медведчука: что известно 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Проминь».

В тот же день стало известно, что Козак находится за пределами Украины.

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями. Судья отказал в удовлетворении как ходатайства прокуроров о мере пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 300 млн 930 грн залога, так и ходатайства защитников о взятии Медведчука на поруки его коллегами из фракции "ОПЗЖ". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Денис Прядко

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