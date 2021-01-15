Мир Лукашенко и Путина. Останется ли Украина с ними один на один

Мир входит в новый год с кучей проблем – от преодоления пандемии COVID-19 до новых цифровых вызовов. На этом фоне Украине, похоже, рассчитывать на особую поддержку партнеров в противостоянии с Россией не приходится.

Еще когда весной прошлого года страны стали закрывать свои границы из-за пандемии COVID-19, аналитики прогнозировали, что, с большой долей вероятности, властям придется сосредоточиться на внутренних проблемах своих государств. И можно констатировать, что, в принципе, так и произошло. Поэтому большой вопрос, найдется ли в списке первоочередных задач наших стран-партнеров место для помощи Украине.

Безрезультатные нормандские встречи

Для Украины новый год начался, в том числе, с очередной встречи советников глав государств в нормандском формате. И, как и на предыдущей встрече в сентябре прошлого года, советники договорились… договариваться дальше.

«Россия вообще не собиралась встречаться, если Украина не готова будет выполнять капитулянтский «Минск» в кремлевской интерпретации. «Величайший и бессмертнейший» Владимир Путин на своих «гениальнейших» пресс-конференциях сформулировал, что РФ однозначно настаивает на своей трактовке «Минска». И никаких компромиссов. Но России пришлось встречаться, потому что этого хотели Франция и особенно Германия. А позиция Германии для РФ крайне важна, так как на Германии держатся остатки шансов запустить-таки «Северный поток-2»», - прокомментировал встречу политический аналитик Александр Кочетков.

Но ожидать, что в ближайшее время соберется полноценная «нормандская четверка» - президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин – не приходится. Более того, может случиться и так, что к моменту такой встречи произойдут изменения в списке ключевых участников.

Дело в том, что в 2021 году Ангела Меркель покидает свой пост. На днях ее партия (Христианско-демократический союз – ХДС) планирует определиться с лидером и, как следствие, кандидатом на должность канцлера на предстоящих осенью выборах. За пост главы ХДС борются премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лаше, корпоративный юрист Фридрих Мерц и эксперт по иностранным делам Норберт Реттген. И хотя любого из них трудно назвать пророссийским, из Украины ситуация с грядущим уходом Ангелы Меркель с должности канцлера смотрится достаточно тревожно.

С большой долей вероятности внутриполитические вопросы будут доминировать в 2021 году и для Макрона. Хотя в ближайшие полгода и ожидается его визит в Киев, важно понимать, что весной будущего года состоятся выборы президента Франции, а это значит, что год текущий кандидаты всех мастей посвятят тому, чтобы заявить о себе погромче. И вряд ли проблемы далекой Украины будут для Макрона важнее борьбы за президентское кресло.

«Это ситуация, когда нашим партнерам нормандскому формату станет не до нас, - отмечает руководитель проектов Центра исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко. - Потому Украине стоит разработать стратегические предложения по работе существующих, и продумывать концепции дополнительных форматов».

Предлагать эти концепции представителям Германии и Франции, по мнению аналитика, стоит, не оглядываясь на внутриполитические изменения в этих странах: «Ведь именно тот, кто сформулирует полноценное предложение по формату диалога, и сможет перехватить инициативу».

Мария Кучеренко подчеркивает, что если Украина продолжит действовать в рамках той тактики, которую мы видим сегодня – систематические уступки РФ, перенесение политического трека в ТКГ, переговоры в нормандском формате ради самого факта проведения переговоров, то у РФ есть все шансы навязать свое видение будущего урегулирования и воспользоваться ситуацией, когда Франция и Германия будут погружены во внутриполитические вопросы.

На сегодня Кремль устраивает ситуация «ни войны, ни мира» и затягивание с переговорами по сути. Россия последовательно продвигает свои идеи возвращения Донбасса в Украину на условиях, которые для Украины неприемлемы. К примеру, в телефонном разговоре с Макроном в начале 2021 года Путин в который раз назвал агрессию России на Донбассе внутренним конфликтом Украины.

Параллельно, РФ продолжает давление на Александра Лукашенко в Беларуси (еще одна точка нестабильности на нашей границе, о чем в конце прошлого года заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов). А также поддерживает уже бывшего президента Молдовы Додона, как лидера доминирующей в молдавском парламенте пророссийской партии, чтобы ставить палки в колеса новоизбранной Майе Санду (этот год уже начался для Молдовы темой «долгов» за российский газ, который Кремль «бесплатно» поставляет в Приднестровье).

Старые и новые партнеры

В этой ситуации Украине необходим еще один союзник непосредственно в переговорном процессе, и на эту роль как нельзя лучше подошли бы США, считает Мария Кучеренко. «Практически заявить о необходимости привлечения США к работе над урегулированием можно через апелляцию к букве Минска-2: ведь весь политический трек, согласно документу, должен был быть имплементирован еще в 2015 году. Украине важно задекларировать, что мы не выходим из существующих форматов, но предлагаем создать еще одну площадку для консультаций», - говорит она.

Киеву следует выходить с обоснованными и хорошо подготовленными предложениями, отмечает глава правления БФ «Майдан иностранных дел» Олег Белоколос: «А также принимать во внимание то, что Москва уже активно работает в США, вовлекая Вашингтон в переговоры, начиная от вопросов стратегической стабильности и заканчивая проблемами изменения климата».

Эксперт-международник напомнил, что Администрация Трампа в свое время пыталась способствовать Украине в вопросе Донбасса в отдельном переговорном формате – специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова (состоялись, по меньшей мере, четыре встречи). Правда, через какое-то время и этот формат зашел в тупик.

«Вместе с тем, учитывая устойчивый курс поддержки Украины со стороны США (многочисленные голосования в Совете безопасности ООН, Крымская декларация от 25 июля 2018 года, в которой отмечается, что «Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и берут на себя обязательства сохранять эту политику до восстановления территориальной целостности Украины», предоставление Украине оружия, другой помощи и т.д.), с большой долей вероятности поддержка со стороны Вашингтона будет продолжаться. В каком виде? Очевидно, следует дождаться соответствующих заявлений новой Администрации», - отмечает Олег Белоколос.

Однако, по его словам, речь идет не совсем о союзниках: «В международно-правовом смысле у Украины союзников нет, есть государства-партнеры, которые всесторонне помогают нам противостоять российской агрессии, в частности США, Великобритания, Канада. Есть группа государств, которые ввели против Москвы санкции и различного рода ограничения, в частности страны-члены ЕС, Австралия, Япония и т.п. Есть и группа стран, которые поддерживают нас в рамках ООН».

Действительно, в прошлом году площадка Организации объединенных наций была для Украины очень успешной. К примеру, как отмечал в конце года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ГА ООН приняла обновленную резолюцию по Крыму, в которой «четко констатировала новые факты массовых нарушений прав человека на временно оккупированном полуострове»: «Это пятая подряд резолюция генассамблеи по правозащитной проблематике в оккупированном Крыму и уже девятая в контексте международного реагирования на попытку аннексии Россией украинского полуострова».

На этой площадке происходили и более практичные вещи. К примеру, в конце 2020 года Украине вместе с партнерами удалось сорвать попытку России легитимизировать ОРДЛО в Совете безопасности ООН. Так, 2 декабря представители «ДНР» и «ЛНР» Наталья Никонорова и Владислав Дейнего намеревались выступить на заседании СБ ООН, использовав формат Арріа. И хотя заседания «по формуле Арріа» носят, скорее, характер неформальных встреч для откровенного обмена мнениями в частном порядке (что позволяет членам СБ ООН приглашать на заседание таких личностей как боевики «ДНР» и «ЛНР»), Украине удалось убедить партнеров по СБ ООН не просто бойкотировать такую встречу, но и запретить ее трансляцию на ресурсах ООН.

«Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды», - заявил Дмитрий Кулеба украинским СМИ.

По его словам, заседание бойкотировали США, Великобритания, Франция, Германия, Эстония и Бельгия – то есть, страны-участницы ОБСЕ, которые входят в Совбез. Все, кроме России.

Но получится ли сохранить «баланс сил» в 2021 году? Ведь СБ ООН состоит из пяти постоянных членов – США, Великобритании, Франции, Китая и России (двое последних, в случае чего, вряд ли будут голосовать «за нас»), и десяти непостоянных. При этом пять из них ежегодно проходят ротацию.

В 2021 году Бельгию, Германию, Доминикану, Индонезию и ЮАР сменят Ирландия, Мексика, Норвегия, Индия и Кения. Еще год продолжат участие в работе СБ ООН Вьетнам, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония. Возможно, не стоит заранее судить, кто из них находится в фарватере России, но стоит отметить, что во время голосования в 2014 году резолюции ГА ООН о территориальной целостности Украины, Индия, Кения, Вьетнам, Сент-Винсент и Гренадины от него воздержались…

Отдельно стоит упомянуть ОБСЕ. Работа специальной мониторинговой миссии, которая ежедневно отслеживает ситуацию на Донбассе, не раз вызывала вопросы, в частности, потому, что наблюдать за конфликтом на востоке Украины и фиксировать нарушения режима прекращения огня призваны, в том числе, представители страны-агрессора, которая и оккупировала украинские территории, – России.

В 2021 году в ОБСЕ главенствует Швеция и министр иностранных дел этой страны, Энн Линде, как председатель ОБСЕ, намерена впервые посетить Украину уже на следующей неделе, «с целью оценки ситуации и поддержки усилий по устойчивому урегулированию конфликта». Накануне визита она отметила, что среди приоритетов своей деятельности видит разрешение ситуации в Беларуси и на Донбассе в Украине. И подчеркнула, что СММ ОБСЕ в Украине должна иметь полный доступ по всей территории Украины (как известно, в ОРДЛО наблюдатели ОБСЕ попасть не могут, поскольку ни Россия, ни ее марионетки на оккупированных территориях не заинтересованы в этом).

Собственно, в МИД Украины считают, что визит главы ОБСЕ в Украину позволит ей самостоятельно оценить последствия вооруженной агрессии РФ против Украины. А, помимо этого, украинские дипломаты надеются привлечь ОБСЕ к работе Крымской платформы. Оправдаются ли эти надежды? Узнать это сможем очень скоро.

А вот в чем Украина в 2021 году вполне может надеяться на успех, так это в дальнейшем сближении с НАТО. Летом прошлого года Североатлантический совет предоставил нам статус партнера с расширенными возможностями – мы еще на один шаг приблизились к вступлению в Альянс.

Министр обороны Украины Андрей Таран уже заявил, что 2021 год в украинских вооруженных силах объявлен годом евроатлантической трансформации. Правда, кроме слов, важно продолжать реформы на законодательном уровне. И если Верховная Рада будет голосовать необходимые законопроекты, можно даже ждать положительного сигнала на саммите НАТО во второй половине года о получении Украиной ПДЧ.

Даже несмотря на то, что все государства мира сосредоточены на собственных проблемах, начало 2021 года для Украины на дипломатическом фронте пока не обещает зрад. Украинские дипломаты настроены оптимистично. И ряд направлений, которые зависят, в том числе, от действий украинской власти, могут быть реализованы. Также не стоит ожидать отката назад от уже существующих международных ограничений против РФ. Но надеяться на новые шаги в этом направлении – несколько наивно. Так или иначе, сегодня нашим партнерам не до наших проблем – решить бы свои.

Татьяна Урбанская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter